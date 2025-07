Diego Andradez, embaixador de TRUSS, assina Winter Revolution: coleção inédita inspirada nas cores e tendências da estação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Diego Andradez, hair stylist e embaixador de TRUSS Professional, lançou Winter Revolution, uma coleção com 4 cores inspiradas na tendência do inverno, na visão pessoal do profissional e na estética de TRUSS.

Winter Revolution explora nuances mais sóbrias com mechas mais leves feitas em free hands, ou seja, sem o uso de papel, para reforçar a ideia de naturalidade e sofisticação nos tons.

A associação de cores de cabelo à elementos do cotidiano, principalmente aqueles ligados ao universo sensorial, é outra inspiração abordada por Diego.

“Dentro dessa proposta, surgiram os looks Butter Blond, Press Noir, Mocha Mousse e Glazed Brown, que remetem a essa estética mais envolvente e muito presente na atualidade", explica Diego Andradez.

"Além disso, os tons escolhidos seguem a paleta de inverno, com variantes mais fechadas, como castanhos intensos, loiros amanteigados e marrons com acabamento brilhante – que trazem profundidade e sofisticação aos fios, valorizando a beleza natural com um toque moderno”, finaliza.

Em sinergia com TRUSS, a estética da coleção destaca o preto icônico da marca que ganha vida no contraste com as cores vibrantes dos cabelos.

Outro detalhe é a referência a materiais como o vinil, onde sua textura faz conexão com a estação mais fria do ano.

“Apesar de trabalhar com uma cartela de cores mais sóbria, a coleção se conecta diretamente com a tendência maximalista, que valoriza a expressividade, o impacto visual e os detalhes que enriquecem a estética como um todo”, reforça o embaixador de TRUSS.

Produtos utilizados na coleção Winter Revolution

Para garantir um resultado de cor impecável e fios saudáveis em todo o processo, foi realizado um protocolo completo com os produtos TRUSS.

Pré-tratamento



A aplicação da linha No Metal, essencial para a remoção de metais pesados e das impurezas acumuladas – resíduos que impactam diretamente na uniformidade da cor e na integridade da fibra capilar. A linha prepara os cabelos para receber colorações e descolorações com mais segurança.

Coloração

Os antioxidantes TRUSS, em diferentes volumetrias, de acordo com a espessura e qualidade dos fios; para cores vibrantes, brilho intenso e durabilidade, as colorações TRUSS que combinam pigmentos de alta performance com tecnologia de tratamento; e para técnicas ao ar livre, o Air Libre foi a opção, promovendo clareamento controlado sem a necessidade de papel alumínio.

Tratamento pós-cor

Após o processo químico, o tratamento foi com a linha Blond Revolution, desenvolvida especialmente para cabelos loiros e descoloridos.

Seus ativos tratam profundamente a fibra capilar, restauram os danos causados pela descoloração e previnem o amarelamento dos fios, promovendo um loiro saudável.

Finalização

Na fase final, foi aplicado o Impassable Blond, também da linha Blond Revolution, um finalizador que blinda os fios por até cinco lavagens, oferece proteção térmica, tem efeito antifrizz e ação reconstrutora, mantendo o loiro saudável, alinhado e com brilho.

Em seguida, foi utilizado os produtos da linha FIX, que garantem alta fixação e durabilidade ao styling e, por fim, o óleo nutritivo da linha Nutri Infusion, que repara, sela as cutículas e dá um brilho único aos fios.