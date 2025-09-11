fechar
Filmes | Notícia

Netflix começa filmagens de spin-off de Sintonia com foco em Nando

A série nacional Sintonia, fenômeno brasileiro que conquistou público, ganhará um filme derivado e as gravações já estão em andamento

Por Bruna Oliveira Publicado em 11/09/2025 às 16:11
Christian Malheiros é Nando em Sintonia
Christian Malheiros é Nando em Sintonia - Divulgação/Netflix

Clique aqui e escute a matéria

A série nacional Sintonia, fenômeno brasileiro que conquistou público no país e no exterior, ganhará um filme derivado e as gravações já estão em andamento.

Algumas cenas serão filmadas em Belgrado, na Sérvia, reforçando o caráter internacional da produção.

O spin-off terá como protagonista Nando (Christian Malheiros), também conhecido como N.D da V.A., e seguirá sua trajetória após os acontecimentos da última temporada, que estreou em fevereiro de 2025.

Segundo a Netflix, o filme “promete muita adrenalina, além de cores mais desafiadoras, inclusive para além da periferia de São Paulo”.

A produção terá como objetivo expandir o universo da série, mantendo a autenticidade que conquistou fãs de todas as idades.

Sucesso de Sintonia

Vale lembrar que Sintonia é a maior franquia original da Netflix no Brasil e, em 2023, alcançou o primeiro lugar no Top 10 Global de séries de língua não-inglesa.

Além disso, é a produção brasileira mais longa já feita pela Netflix no país, consolidando sua importância no cenário audiovisual nacional.

A série foi criada por Felipe Braga e Guilherme Quintella, baseada em uma ideia original de KondZilla. O filme terá produção da Gullane, com Johnny Araújo retornando na direção.

As cinco temporadas de Sintonia estão disponíveis na Netflix. Até o momento, não há previsão de lançamento do filme.

Leia também

A História de Ed Gein: o que esperar da nova série da Netflix sobre um dos serial killers mais notórios de todos os tempos
Monstro: A História de Ed Gein

A História de Ed Gein: o que esperar da nova série da Netflix sobre um dos serial killers mais notórios de todos os tempos
Segunda parte da 2ª temporada de Wandinha perde público, mas segue em destaque na Netflix
Netflix

Segunda parte da 2ª temporada de Wandinha perde público, mas segue em destaque na Netflix

Compartilhe

Tags