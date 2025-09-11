Netflix começa filmagens de spin-off de Sintonia com foco em Nando

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A série nacional Sintonia, fenômeno brasileiro que conquistou público, ganhará um filme derivado e as gravações já estão em andamento

A série nacional Sintonia, fenômeno brasileiro que conquistou público no país e no exterior, ganhará um filme derivado e as gravações já estão em andamento.

Algumas cenas serão filmadas em Belgrado, na Sérvia, reforçando o caráter internacional da produção.

O spin-off terá como protagonista Nando (Christian Malheiros), também conhecido como N.D da V.A., e seguirá sua trajetória após os acontecimentos da última temporada, que estreou em fevereiro de 2025.

Segundo a Netflix, o filme “promete muita adrenalina, além de cores mais desafiadoras, inclusive para além da periferia de São Paulo”.

A produção terá como objetivo expandir o universo da série, mantendo a autenticidade que conquistou fãs de todas as idades.

Sucesso de Sintonia

Vale lembrar que Sintonia é a maior franquia original da Netflix no Brasil e, em 2023, alcançou o primeiro lugar no Top 10 Global de séries de língua não-inglesa.

Além disso, é a produção brasileira mais longa já feita pela Netflix no país, consolidando sua importância no cenário audiovisual nacional.

A série foi criada por Felipe Braga e Guilherme Quintella, baseada em uma ideia original de KondZilla. O filme terá produção da Gullane, com Johnny Araújo retornando na direção.

As cinco temporadas de Sintonia estão disponíveis na Netflix. Até o momento, não há previsão de lançamento do filme.