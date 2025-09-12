fechar
"Song Sung Blue: Um Sonho a Dois", com Hugh Jackman e Kate Hudson, ganha 1º trailer

A produção é inspirada em uma história real e apresenta um retrato comovente sobre sonhos, família e resiliência. Saiba mais detalhes!

Por Alice Lins Publicado em 12/09/2025 às 19:24
Cena do filme "Song Sung Blue: Um Sonho a Dois", com Hugh Jackman e Kate Hudson
Cena do filme "Song Sung Blue: Um Sonho a Dois", com Hugh Jackman e Kate Hudson - Sarah Shatz/Focus Features

A Universal Pictures lança hoje o primeiro trailer e a primeira imagem de “Song Sung Blue: Um Sonho a Dois” (Song Sung Blue), novo filme dirigido por Craig Brewer, de “Meu Nome é Dolemite” e “Um Príncipe em Nova York 2”, e estrelado por Hugh Jackman, de “Os Miseráveis” e “O Rei do Show”, e Kate Hudson, de “Quase Famosos” e “Music”. A produção é inspirada em uma história real e apresenta um retrato comovente sobre sonhos, família e resiliência.

Com estreia marcada para 15 de janeiro de 2026 nos cinemas brasileiros, o longa acompanha a trajetória de dois músicos azarados (Jackman e Hudson) que formam uma animada banda tributo a Neil Diamond, provando que nunca é tarde para encontrar o amor e seguir seus sonhos.

Além da dupla protagonista, o elenco reúne Michael Imperioli, Fisher Stevens, Jim Belushi, Ella Anderson, King Princess, Mustafa Shakir e Hudson Hilbert Hensley. O roteiro é do próprio Craig Brewer, que também assina a produção ao lado de John Davis e John Fox.

O filme tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas a partir de 15 de janeiro de 2026 também em versões acessíveis.

