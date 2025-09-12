A Empregada: Filme com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried baseado em livro ganha teaser

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Filme adaptado do livro de Freida McFadden tem nova prévia misteriosa revelada. Estreia nos cinemas será no comecinho de 2026. Confira a seguir

Um novo teaser de “A Empregada”, filme com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, foi divulgado pela Paris Filmes nesta sexta-feira (12).

O filme é dirigido por Paul Feig, com roteiro adaptado do livro de Freida McFadden por Rebecca Sonnenshine.

A prévia misteriosa mostra apenas a porta de um quarto importante para a trama.

Confira o teaser:

Sydney Sweeney interpretará Millie, uma mulher determinada que, após um período de dificuldades, encontra um novo começo como empregada doméstica na casa do casal de alta classe Nina (Amanda Seyfried) e Andrew.

No entanto, ela logo percebe que os segredos da família são muito mais perigosos do que os dela.

O filme terá sessões antecipadas em 19 de dezembro e estreia oficial nos cinemas em 1º de janeiro de 2026.