Filmes | Notícia

A Empregada: Filme com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried baseado em livro ganha teaser

Filme adaptado do livro de Freida McFadden tem nova prévia misteriosa revelada. Estreia nos cinemas será no comecinho de 2026. Confira a seguir

Por Marilia Pessoa Publicado em 12/09/2025 às 14:43 | Atualizado em 12/09/2025 às 14:48
Cena de A Empregada
Cena de A Empregada - Divulgação

Um novo teaser de “A Empregada”, filme com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, foi divulgado pela Paris Filmes nesta sexta-feira (12).

O filme é dirigido por Paul Feig, com roteiro adaptado do livro de Freida McFadden por Rebecca Sonnenshine.

A prévia misteriosa mostra apenas a porta de um quarto importante para a trama.

Confira o teaser:

Sydney Sweeney interpretará Millie, uma mulher determinada que, após um período de dificuldades, encontra um novo começo como empregada doméstica na casa do casal de alta classe Nina (Amanda Seyfried) e Andrew.

No entanto, ela logo percebe que os segredos da família são muito mais perigosos do que os dela.

O filme terá sessões antecipadas em 19 de dezembro e estreia oficial nos cinemas em 1º de janeiro de 2026.

