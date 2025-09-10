4 filmes na mesma pegada de A Mulher no Jardim

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Assim como A Mulher no Jardim, esses quatro filmes exploram o lado psicológico do terror, mergulhando em traumas, perdas e sentimentos reprimidos

O suspense psicológico A Mulher no Jardim conquistou a atenção do público ao misturar drama familiar, traumas e elementos sobrenaturais em uma atmosfera tensa e carregada de simbolismo.

Se você gostou do filme e quer explorar outras produções na mesma linha, selecionamos quatro títulos que unem terror intimista, profundidade emocional e muito mistério.

1. O Babadook (The Babadook, 2014)

Um clássico moderno do terror psicológico, acompanha uma mãe viúva e seu filho pequeno que passam a ser assombrados por uma presença sombria.

Mais do que um simples monstro, o Babadook representa os traumas não superados, trazendo à tona medos e sentimentos reprimidos.

2. Os Outros (The Others, 2001)

Em uma mansão isolada, uma mãe cuida de dois filhos que não podem ser expostos à luz do sol.

Quando acontecimentos estranhos começam a ocorrer, ela precisa enfrentar segredos perturbadores. O clima sombrio e a atmosfera de suspense tornam este filme um dos mais impactantes do gênero.

3. Além da Vida (The Keeping Hours, 2017)

Após a trágica morte do filho, um casal se reencontra em circunstâncias inesperadas quando a presença da criança volta a aparecer.

Mais do que um filme de fantasmas, é uma história emocionante sobre luto, perdão e reconciliação, trazendo um terror delicado e profundo.

4. Gerald’s Game (O Jogo de Gerald, 2017)

Baseado no livro de Stephen King, acompanha uma mulher que, após um acidente durante um jogo com o marido, fica algemada à cama em uma casa isolada.

Sem saída, precisa enfrentar não apenas a ameaça física, mas também os fantasmas de sua própria mente.