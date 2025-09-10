4 filmes na mesma pegada de A Mulher no Jardim
Assim como A Mulher no Jardim, esses quatro filmes exploram o lado psicológico do terror, mergulhando em traumas, perdas e sentimentos reprimidos
O suspense psicológico A Mulher no Jardim conquistou a atenção do público ao misturar drama familiar, traumas e elementos sobrenaturais em uma atmosfera tensa e carregada de simbolismo.
Se você gostou do filme e quer explorar outras produções na mesma linha, selecionamos quatro títulos que unem terror intimista, profundidade emocional e muito mistério.
1. O Babadook (The Babadook, 2014)
Um clássico moderno do terror psicológico, acompanha uma mãe viúva e seu filho pequeno que passam a ser assombrados por uma presença sombria.
Mais do que um simples monstro, o Babadook representa os traumas não superados, trazendo à tona medos e sentimentos reprimidos.
2. Os Outros (The Others, 2001)
Em uma mansão isolada, uma mãe cuida de dois filhos que não podem ser expostos à luz do sol.
Quando acontecimentos estranhos começam a ocorrer, ela precisa enfrentar segredos perturbadores. O clima sombrio e a atmosfera de suspense tornam este filme um dos mais impactantes do gênero.
3. Além da Vida (The Keeping Hours, 2017)
Após a trágica morte do filho, um casal se reencontra em circunstâncias inesperadas quando a presença da criança volta a aparecer.
Mais do que um filme de fantasmas, é uma história emocionante sobre luto, perdão e reconciliação, trazendo um terror delicado e profundo.
4. Gerald’s Game (O Jogo de Gerald, 2017)
Baseado no livro de Stephen King, acompanha uma mulher que, após um acidente durante um jogo com o marido, fica algemada à cama em uma casa isolada.
Sem saída, precisa enfrentar não apenas a ameaça física, mas também os fantasmas de sua própria mente.