Do Brasil para o mundo: 4 filmes nacionais premiados lá fora
Entre dramas sociais, retratos históricos e narrativas poéticas, essas filmes conquistaram espaço em festivais internacionais e colecionaram prêmios
Clique aqui e escute a matéria
O cinema brasileiro já provou, diversas vezes, que tem qualidade para brilhar em qualquer parte do mundo.
Entre dramas sociais, retratos históricos e narrativas poéticas, nossas produções conquistaram espaço em festivais internacionais e colecionaram prêmios que reforçam a força da nossa arte.
Confira 4 filmes nacionais que foram celebrados fora do país:
1. Central do Brasil (1998)
Direção: Walter Salles
Um dos filmes brasileiros mais premiados da história, Central do Brasil emocionou plateias mundo afora com a história de Dora (Fernanda Montenegro), uma ex-professora que escreve cartas para analfabetos na estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, e acaba viajando pelo interior do país ao lado do menino Josué em busca do pai dele.
Prêmios internacionais: Urso de Ouro e Urso de Prata de Melhor Atriz (Fernanda Montenegro) no Festival de Berlim, além de indicações ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz.
2. Cidade de Deus (2002)
Direção: Fernando Meirelles e Kátia Lund
Inspirado no livro de Paulo Lins, o longa retrata a ascensão do crime organizado na favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, entre as décadas de 1960 e 1980.
Com linguagem inovadora e elenco majoritariamente formado por atores estreantes, o filme se tornou um marco do cinema mundial.
Prêmios internacionais: Indicado a 4 Oscars (incluindo Melhor Direção e Roteiro Adaptado), ganhou dezenas de prêmios em festivais internacionais como Toronto, Havana e Edimburgo, além de entrar em listas de melhores filmes do século.
3. Tropa de Elite (2007)
Direção: José Padilha
Polêmico e impactante, o longa mostra os bastidores da violência urbana no Rio de Janeiro pelo olhar do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais).
Narrado pelo Capitão Nascimento (Wagner Moura), o filme mistura ação, drama e crítica social, levantando debates acalorados sobre segurança pública e corrupção.
Prêmios internacionais: Urso de Ouro de Melhor Filme no Festival de Berlim, além de reconhecimento em outros festivais europeus e latino-americanos.
4. Que Horas Ela Volta? (2015)
Direção: Anna Muylaert
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Estrelado por Regina Casé, o filme aborda de forma sensível e crítica as desigualdades sociais brasileiras por meio da história de Val, uma empregada doméstica que trabalha na casa de uma família de classe alta em São Paulo.
Quando sua filha vai morar com ela, a relação entre patrões e empregados é colocada em xeque.
Prêmios internacionais: Prêmio Especial do Júri no Festival de Sundance e o Prêmio do Público no Festival de Berlim, além de ter sido aclamado em diversos países como um dos melhores retratos sociais contemporâneos do Brasil.