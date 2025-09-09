Trinta: 5 motivos para assistir o filme em homenagem ao carnavalesco do Cristo Mendigo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mais do que uma cinebiografia, Trinta é uma homenagem a arte de quem acreditava que "povo gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual"

Poucos nomes na história da cultura brasileira são tão marcantes quanto o de Joãosinho Trinta. O carnavalesco maranhense revolucionou a folia carioca, transformando o desfile das escolas de samba em um espetáculo grandioso, popular e inesquecível. Ele tinha uma fusão única de luxo, crítica social e poesia.

Quem viveu os carnavais da década de 1980 guarda na memória o gênio responsável por alguns dos desfiles mais impactantes da Marquês de Sapucaí.

Entre eles, o inesquecível “Ratos e urubus, larguem minha fantasia!”, da Beija-Flor de Nilópolis em 1989.

O enredo ousado trouxe o lixo como tema central, denunciando desigualdades sociais, retratando favelas e moradores de rua, e marcando a história com a imagem icônica do Cristo Redentor coberto por um plástico preto, após uma censura da igreja católica na época.

Em 2014, o legado do criador desse emblemático desfile chegou às telas de cinema com o filme “Trinta”, dirigido por Paulo Machline.

A obra mergulha em sua trajetória, desde os bastidores do Theatro Municipal do Rio de Janeiro até sua consagração definitiva na Sapucaí, revelando os desafios e conquistas de um artista que mudou para sempre o Carnaval brasileiro.

E se você ainda não conferiu essa homenagem, aqui estão 5 motivos que fazem do filme Trinta uma experiência imperdível:

1. A história de um ícone da cultura brasileira

Joãosinho Trinta não foi apenas um carnavalesco, mas um verdadeiro revolucionário da arte popular.

O filme mostra como sua genialidade e ousadia transformaram o Carnaval em um espetáculo mundialmente admirado, elevando as escolas de samba a um novo patamar.

2. A jornada de superação

Trinta retrata desde os primeiros passos de Joãosinho no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde trabalhou como bailarino e figurinista, até as dificuldades enfrentadas para conquistar espaço no universo do samba.

Uma história de luta, coragem e persistência que inspira além da avenida.

3. Elenco de peso

O longa conta com uma atuação marcante de Matheus Nachtergaele no papel principal, trazendo emoção e intensidade à figura de Joãozinho Trinta.

Além dele, atores como Paulo Tiefenthaler, Fabrício Boliveira e Paulo Verlings ajudam a dar vida ao enredo com interpretações envolventes.

4. Um mergulho no universo do Carnaval

Para quem ama a folia, o filme é um prato cheio: cenários, figurinos e a atmosfera dos bastidores revelam os desafios e a grandeza de transformar ideias em desfiles memoráveis.

É também uma oportunidade de ver como a cultura popular brasileira se constrói com paixão e dedicação.

5. Inspiração e legado

Assistir Trinta é reconhecer a importância de preservar a memória de artistas que marcaram a identidade do Brasil.

O filme mostra como Joãosinho deixou um legado de criatividade, ousadia e irreverência que segue inspirando novas gerações de carnavalescos e amantes do samba.