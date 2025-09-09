Paris Filmes divulga novas imagens da animação "Missão Pet"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A animação dirigida por Benoît Daffis & Jean-Christian Tassy, estreia em 2 de outubro nos cinemas de todo o Brasil! Saiba os detalhes

A Paris Filmes acaba de divulgar novas imagens de “Missão Pet” (Pets on a Train), animação dirigida por Benoît Daffis & Jean-Christian Tassy, que estreia em 2 de outubro nos cinemas de todo o Brasil. As fotos apresentam os personagens principais do filme, incluindo o guaxinim Falcon.

Cartaz do filme "Missão Pet" - Divulgação

O filme acompanha um grupo de animais de estimação, que, presos em um trem em alta velocidade, precisa frustrar os planos de Hans, um texugo em busca de vingança. Como o acidente parece inevitável, eles recorrem a Falcon, um guaxinim inteligente e engenhoso, pronto para fazer qualquer coisa para salvá-los.

“Missão Pet” é uma animação que mescla ação, humor e aventura. A produção é assinada por Jean-Francois Tosti e David Alaux e a distribuição nacional é da Paris Filmes.