Paris Filmes divulga novas imagens da animação "Missão Pet"
A animação dirigida por Benoît Daffis & Jean-Christian Tassy, estreia em 2 de outubro nos cinemas de todo o Brasil! Saiba os detalhes
Clique aqui e escute a matéria
A Paris Filmes acaba de divulgar novas imagens de “Missão Pet” (Pets on a Train), animação dirigida por Benoît Daffis & Jean-Christian Tassy, que estreia em 2 de outubro nos cinemas de todo o Brasil. As fotos apresentam os personagens principais do filme, incluindo o guaxinim Falcon.
O filme acompanha um grupo de animais de estimação, que, presos em um trem em alta velocidade, precisa frustrar os planos de Hans, um texugo em busca de vingança. Como o acidente parece inevitável, eles recorrem a Falcon, um guaxinim inteligente e engenhoso, pronto para fazer qualquer coisa para salvá-los.
“Missão Pet” é uma animação que mescla ação, humor e aventura. A produção é assinada por Jean-Francois Tosti e David Alaux e a distribuição nacional é da Paris Filmes.