Filmes que revelam o modelo de relacionamento Sugar sem você perceber

De clássicos a sucessos recentes como Amores Materialistas, conheça produções que exploram relações que envolvem status, dinheiro e desejo

O cinema, em diferentes épocas, encontrou formas de traduzir a delicada dança entre dinheiro, status e amor.

Se na era das comédias românticas do século 20 o dinheiro aparecia apenas como plano de fundo – como em Uma Linda Mulher ou Bonequinha de Luxo –, hoje vemos filmes que trazem a questão financeira para o centro da narrativa, refletindo os desejos e as tensões de uma geração que enxerga nas relações não apenas afeto, mas também possibilidade de ascensão social e estabilidade.

É o caso de Amores Materialistas, produção recente que chama a atenção justamente por falar de valores, salários e estilo de vida de forma aberta. Ao expor números, o filme retira parte da fantasia, mas aproxima os personagens da realidade de quem busca, nos relacionamentos, tanto experiências afetivas quanto segurança financeira.

Essa lógica é a mesma que sustenta a hipergamia, ou modelo de relacionamento Sugar, em que homens bem sucedidos se relacionam com parceiras mais jovens em um relacionamento que envolve vitalidade, estabilidade e status.

O filme Cheri trás esse debate sobre a atração entre gerações, que também pode estar ligada a lembranças da juventude, à nostalgia e ao desejo de se manter relevante e ativo socialmente, além da condição financeira.

“A relação com alguém mais rico, experiente e gentil, sempre foi a escolha de pessoas que procuram se cercar de quem soma na vida. O fato de muitas mulheres sentirem falta do cavalheirismo à moda antiga também as levou para uma nova realidade na busca por alguém; elas estão à procura de relacionamentos sinceros, leves e maduros”, destaca Caio Bittencourt, especialista em relacionamento do MeuPatrocínio.

Enquanto isso, Wall Street – Poder e Cobiça aborda a sedução do luxo e o fascínio por quem detém riqueza, mesmo que o romance não seja o centro da trama. O glamour e a promessa de pertencimento a um círculo social exclusivo aparecem como elementos irresistíveis. Já Baby Girl aborda a jornada de um jovem que enxerga na parceira uma forma de alcançar uma vida de privilégios e oportunidades.

Ao revisitar essas produções, percebe-se que os relacionamentos retratados vão além do conto de fadas romântico, onde o aspecto financeiro ficava em segundo plano. Essas histórias trazem para as telas uma realidade mais próxima do público, despertando identificação e refletindo aspirações e fantasias atemporais.