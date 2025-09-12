fechar
Observatório da Tv | Notícia

Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (1ª Sessão)

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 12/09/2025 às 9:01
Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (1ª Sessão)
Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (1ª Sessão) - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Neste sábado (13), às 14h15, no Cinema em Casa, o SBT exibe o filme Uma Noiva em Apuros.

Ficha Técnica:

Título: Uma Noiva em Apuros (Bride and Groom – Polônia/ 2018) – A2 – Comédia/Romântica – 12 Anos (HD) (Inédito)

Elenco: Julia Kaminska / Piotr Adamczyk / Piotr Stramowski

Direção: Bartosz Prokopowicz   

Sinopse:

Momentos após flagrar seu namorado, Derek, com outra garota, Karina se envolve num acidente com o belo taxista Szymon. Como Derek seria apresentado à sua família nos ensaios do casamento da irmã, Karina convence o taxista a fingir ser seu “namorado”.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

SBT dá rasteira na Record e transmitirá Copa do Mundo de 2026
Copa do Mundo

SBT dá rasteira na Record e transmitirá Copa do Mundo de 2026
Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira
Filmes

Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira

Compartilhe

Tags