Colégio GGE: há 30 anos unindo cultura, tradição, inovação e resultados

Fundado em 1996, o Grupo Gênese de Ensino (GGE) celebra uma trajetória de afeto, de grandes resultados e, acima de tudo, de pessoas

Presente em seis unidades em Pernambuco e uma na capital da Paraíba, o Grupo Gênese de Ensino (GGE) que completa 30 anos em março de 2026, está celebrando uma trajetória marcada por tradição, inovação e resultados expressivos. Só em 2024, o colégio registrou 308 aprovações em universidades públicas, 117 no vestibular seriado da UPE e 14 alunos conquistando vagas em instituições internacionais.

"Celebrar três décadas do GGE é reviver uma trajetória feita de afeto, de grandes resultados e, acima de tudo, de pessoas. São gerações de alunos que transformaram dedicação em aprovações, talento em medalhas, curiosidade em ciência, e sonhos em realidade. É também celebrar a cultura que nos forma e nos une - a de um colégio que valoriza suas raízes, enaltece a identidade pernambucana e paraibana, e constrói diariamente um ambiente onde o conhecimento anda de mãos dadas com os valores humanos", comemora Lourenço Rezende, CEO do Colégio GGE.

Uma história que começou pequena e alcançou grandes voos

Fundado em 1996 no bairro de Boa Viagem, no Recife, o GGE surgiu com uma proposta ousada: preparar jovens pernambucanos para os vestibulares mais concorridos do País, como ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) e IME (Instituto Militar de Engenharia). Com apenas 10 alunos na primeira turma, o projeto logo ganhou reconhecimento pelas aprovações em instituições de prestígio como ITA, IME, AFA (Academia da Força Aérea), EFOMM (Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante), além da UFPE e da UPE.

A ideia nasceu de quatro jovens engenheiros pernambucanos — Herbetes de Hollanda, Jorge William, José Folhadela e Marcelo Melo —, que estudavam no ITA e na UFPE. Eles queriam romper o paradigma de que estudantes do estado precisavam sair de Pernambuco para disputar vagas nas melhores universidades. Assim, criaram um curso preparatório de alta performance que abriu portas para gerações de alunos.

O crescimento foi rápido. Em 2000, veio a segunda unidade em Boa Viagem, já com Ensino Médio, pré-vestibular e Ensino Fundamental II. Dois anos depois, foi criada a Turma Especial de Medicina e inaugurada a unidade na Zona Norte do Recife.

A década seguinte consolidou esse crescimento: em 2011, o GGE alcançou o 2º lugar no Enem entre as escolas particulares de Pernambuco e recebeu o Prêmio "Orgulho de Pernambuco". No mesmo ano, inaugurou uma nova unidade em Boa Viagem, com mais de 10 mil m² e todos os níveis de ensino, da Educação Infantil ao pré-vestibular. Mais recentemente, o projeto avançou para João Pessoa e Petrolina, marcando cada vez mais a expansão da instituição.

"Esse movimento permitiu atender cada vez mais famílias e ampliar os resultados conquistados pelos nossos alunos, seja em vestibulares nacionais e internacionais, seja nas olimpíadas do conhecimento. Também foi nesse processo que consolidamos um modelo pedagógico que alia tradição e inovação, formando não apenas estudantes preparados academicamente, mas cidadãos conscientes do seu papel na sociedade", afirma Lourenço.



O diferencial que permanece na essência

Um dos pontos fortes do GGE está na permanência dos quatro fundadores na direção da instituição até hoje. Para Lourenço, essa continuidade é um dos grandes diferenciais:

"Essa presença faz toda a diferença. Se por um lado, evoluímos para atender às demandas de um mundo globalizado, incorporando recursos tecnológicos de ponta e práticas que preparam nossos alunos para desafios de um futuro cada vez mais dinâmico; por outro, mantemos vivas as nossas raízes, a nossa essência: que é o espírito colaborativo, de união, e, consequentemente, de parceria sólida com as famílias."

O currículo acadêmico, estruturado em seis programas integrados de ensino-aprendizagem, garante uma formação completa, equilibrando conhecimento acadêmico, desenvolvimento pessoal e preparação para um mundo em constante transformação.

Entre os recursos de destaque está o Sistema de Gestão Pedagógica V4, criado pelo Sistema GGE de Ensino que amplia a eficiência do acompanhamento escolar ao integrar gestores, coordenadores, professores, alunos e familiares em um mesmo ecossistema educacional.

“O Sistema de Gestão Pedagógica V4 visa tornar mais eficientes os processos de acompanhamento pedagógico e formativo no âmbito escolar. O V4 proporciona uma gestão educacional ampliada, com ferramentas que envolvem não apenas gestores, coordenadores, professores e alunos, mas também os familiares, criando, assim, um ecossistema favorável para um processo educacional mais completo e eficiente em relação às demais estratégias de ensino”, explica o CEO.

Além da excelência acadêmica, o GGE investe no acolhimento e no acompanhamento individualizado, valorizando cada trajetória. "Temos, por exemplo, um departamento internacional que ajuda os alunos a ingressarem em universidades fora do Brasil, fazendo um acompanhamento próximo que permite a análise isolada de cada caso e, não só, mas assessora também a família durante todo o trâmite", exemplifica Lourenço.

Compromisso que atravessa gerações

Com três décadas de história, o GGE segue renovando o compromisso com uma educação que ultrapassa resultados acadêmicos e coloca o ser humano no centro da formação.

"A proximidade que cultivamos com pais, alunos e colaboradores são marcas que permanecem como base de tudo que construímos, consolidando a ‘Família GGE’ como um verdadeiro diferencial da nossa instituição", reforça o CEO.

E completa: "Agradecemos aos responsáveis que confiam diariamente a educação dos estudantes ao GGE. Nosso compromisso é seguir com uma educação de excelência, que acolhe famílias e prepara cidadãos globais, sem abrir mão da valorização das nossas raízes, da nossa cultura e da tradição que nos trouxe até aqui."

