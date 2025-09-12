Curso de Psicologia na UNINASSAU prepara profissionais para novas demandas sociais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Curso integra prática clínica, projetos de extensão e inovação tecnológica para formar psicólogos capazes de atuar diante dos desafios contemporâneos

Clique aqui e escute a matéria

Pela primeira vez na série histórica da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do SUS, os registros de ansiedade entre crianças e adolescentes ultrapassaram os de adultos. Os dados, referentes ao período de 2013 a 2023, mostram uma mudança de perfil nos atendimentos e apontam para um desafio cada vez mais presente na área da saúde mental.

Em 2023, a taxa de pacientes entre dez e 14 anos atendidos por transtornos de ansiedade foi de 125,8 a cada 100 mil habitantes. Entre adolescentes, chegou a 157 a cada 100 mil. Já na população adulta, a taxa ficou em 112,5 por 100 mil. A inversão ocorreu em 2022, quando os números de crianças e jovens passaram a superar os de pessoas com mais de 20 anos.

Entre os fatores que contribuem para esse cenário está no uso excessivo das redes sociais, especialmente na faixa etária mais jovem.

Para a coordenadora do curso de Psicologia da UNINASSAU, Márcia Karine, a formação precisa acompanhar essa realidade.

A instituição incluiu em sua grade a disciplina de Inteligência Artificial (IA), pioneira na área, com o objetivo de refletir sobre o impacto da tecnologia no comportamento humano.

“A inovação tecnológica influencia comportamentos. Trabalhamos para que nossos alunos saibam identificar quando a tecnologia é um apoio e quando passa a ser um risco, especialmente no caso de crianças e adolescentes, que demandam acompanhamento mais próximo”, explica.

A UNINASSAU tem uma cultura educacional diferenciada, onde os alunos conseguem realizar práticas desde a sua entrada na instituição. - Divulgação/Uninassau

Clínica-Escola e projetos de extensão como espaços de prática

Além da teoria, os alunos da UNINASSAU têm acesso à vivência prática desde os primeiros períodos. A Clínica-Escola de Psicologia funciona de segunda a sexta-feira, nos três turnos, e aos sábados pela manhã, oferecendo atendimentos acessíveis à população.

Só este ano, já foram realizados mais de seis mil atendimentos no local.

O espaço reúne psicólogos, psiquiatra e neurologista, em um trabalho multidisciplinar que possibilita ao estudante atuar sob supervisão docente e, ao mesmo tempo, contribuir com o acesso da comunidade a serviços de saúde mental.

A prática é ampliada com projetos de extensão. Atualmente, 20 estudantes do curso de Psicologia da UNINASSAU estão atuando no NATEA (Núcleo de Apoio à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), que oferece atendimentos especializados e suporte às famílias.

Além disso, participam do Notável Mestre, que conecta os alunos a mestres e doutores em tempo real. Essas experiências reforçam a preparação para lidar com diferentes realidades clínicas e sociais.

O NATEA oferece ainda grupos terapêuticos como o "Crescendo com Criatividade" e apoio às famílias, reforçando a humanização e o acolhimento - Divulgação/UNINASSAU

"Ainda temos os momentos de acolhimento aos pais e responsáveis pelos autistas, bem como disciplinas e projetos de extensão voltados para os neurodivergentes, que otimizam o conhecimento", comenta a coordenadora do curso.

A estudante Michele Gomes, do 8º período de Psicologia, observa que a pressão social vivida no ambiente digital tem impacto direto sobre os jovens.

“Nas redes sociais existe um mundo perfeito que não é real. Essa busca causa sofrimento e tira a autenticidade. O curso tem me ajudado a desconstruir crenças e a compreender melhor o sofrimento causado pelo excesso de internet”, afirma.

JC Educação debate a Saúde Mental na Escola: Um Desafio Coletivo



Na quinta-feira (11), o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação promoveu a terceira edição do JC Educação, no Auditório Graça Araújo, que teve como tema central 'Saúde Mental na Escola: Um Desafio Coletivo'.

Com transmissão ao vivo, o evento contou com patrocínio de escolas e universidades, mediado pela jornalista Mirella Araújo. Confira:

