Colégio CBV lança disciplina inovadora voltada para IA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Uso responsável da Inteligência Artificial motivou escola a criar uma nova disciplina, que será aplicada entre as turmas do 6º ao 9º ano

Clique aqui e escute a matéria

Fazer uma ilustração, ajudar em um texto e até mesmo dar conselhos. Essas são algumas das ferramentas da Inteligência Artificial que já viraram cotidiano ao redor do mundo. Ainda assim, uma preocupação é essencial: como esse uso será feito pelas gerações futuras?

Pensando em uma forma de integrar ensino com o uso responsável das novas tecnologias, o Colégio CBV introduziu uma nova disciplina entre seus alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, como parte do programa DiaLab: Letramento Digital em Inteligência Artificial.

A novidade será implementada a partir do ano letivo de 2026, onde se debruça sobre o uso da IA de forma ética e construtiva. O objetivo é capacitar o aluno a usar esse tipo de tecnologia, além de prepará-lo para o futuro em cenários como mercado de trabalho e novas dinâmicas de aprendizado, como explica a Diretora Pedagógica do CBV, Jéssica Areval.

A Diretora Pedagógica do Colégio CBV, Jéssica Areval - Artur Borba/JC Imagem

"A decisão surgiu da compreensão de que a Inteligência Artificial já não é mais uma tendência distante, mas uma realidade que transforma a forma como trabalhamos, estudamos e nos relacionamos. O CBV, com seu histórico de pioneirismo, entendeu que não bastava preparar os alunos apenas para acompanhar essas mudanças, mas sim para liderá-las de maneira crítica, criativa e responsável", argumenta.

Inteligência Artificial na sala de aula

No CBV, as aulas voltadas para o uso responsável da Inteligência Artificial serão divididas em partes teóricas e práticas. Inicialmente, os alunos aprendem sobre ética, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e os impactos de maneira geral da IA na sociedade. Na parte prática, os estudantes têm acessos a prompts, produção de vídeos, uso da voz de IA em diferentes produções e afins.

"A disciplina é fruto de um processo cuidadoso de pesquisa e planejamento pedagógico, realizado em parceria com a nossa rede, que dialogou com especialistas em tecnologia e educação para compreender como esse currículo vem sendo aplicado em outros países. O trabalho conta com a autoria de Tiago Belotte, um dos maiores especialistas em design de aprendizagem em IA da atualidade, responsável por estruturar o currículo em trilhas", complementa a Diretora Pedagógica.

Ao todo, serão 30 aulas divididas em 3 trilhas de 10 aulas cada. Para as turmas de 6º e 7º ano, as trilhas serão divididas em:

O que é, afinal, essa tal de IA?



Criar com IA, mas com minha identidade



Cuidar, conviver e aprender com IA

Enquanto isso, as turmas de 8º e 9º ano terão, em sala de aula, as seguintes atividades:

Compreender para criar: aprendendo com IA



Criar com IA, mas com minha identidade



IA em ação: Transformação social e participação

O impacto da IA dentro e fora da escola

O Colégio CBV tem unidades na Zona Norte e Zona Sul do Recife - JAILTON JR./JC IMAGEM

Para o CBV, a iniciativa representa mais um passo importante na formação dos estudantes, unindo valores da instituição e, ao mesmo tempo, se diferenciando no mercado. Desta forma, o aluno detém de aprendizados que pode utilizar dentro e fora da sala de aula, indo além do uso básico da tecnologia.

A expectativa é que os alunos deixem de ser apenas consumidores passivos de tecnologia e passem a ser protagonistas. Assim, eles aprendem não só a usar as ferramentas de IA, como também refletir de forma crítica sobre valores, riscos e impactos. "Isso amplia a autonomia, estimula a inovação e ajuda a formar jovens mais conscientes e responsáveis em suas escolhas digitais", destaca Jéssica Areval.

JC Educação debate a Saúde Mental na Escola: Um Desafio Coletivo

Na quinta-feira (11), o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação promoveu a terceira edição do JC Educação, no Auditório Graça Araújo, que teve como tema central 'Saúde Mental na Escola: Um Desafio Coletivo'.

Com transmissão ao vivo, o evento contou com patrocínio de escolas e universidades, mediado pela jornalista Mirella Araújo. Confira: