Voz do Leitor 19.09: Lixo acumulado nas paradas de ônibus da Boa Vista
Leitor reclama da falta de limpeza nas paradas de ônibus ao longo da Avenida Conde da Boa Vista, cujo acúmulo de lixo e entulhos está crescendo
A falta de zeladoria na cidade do Recife, sobretudo no Centro, está se agravando. As paradas de ônibus da Avenida Conde da Boa Vista, que são parte da requalificação da via, seguem com acumulo de lixo e dejetos. Garis informam que não podem fazer a limpeza do teto dos abrigos.
Genival Vieira, por e-mail
SEM BLINDAGEM PARA O ELEITOR
O político brasileiro deveria ser estudado pela NASA, devido, infelizmente, à falta de educação política da população. Eles colocaram a PEC da Blindagem (causa própria) e a PEC da Anistia (impunidade) para a opinião pública escolher qual apoiar, a partir daí eles ainda saem como defensor da vontade popular. Seria cômico se não fosse trágico.
Mauricio José, por e-mail
SERVIÇO INCOMPLETO DA COMPESA
A Compesa esburacou novamente a Rua Mirandópolis, na comunidade do Coque, só que desta vez repôs o asfalto pela metade e não voltou mais lá para concluir o serviço. Foi esquecimento ou desleixo mesmo?
Cláudio de Melo Silva, por e-mail
DISTINTOS PARLAMENTARES
A Câmara dos deputados acabou de aprovar uma PEC(Projeto de Emenda Constitucional) blindando seus pares de qualquer processo, ou seja, qualquer deputado federal só poderá ser processado com autorização do Congresso. O texto Constitucional diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Espero que a OAB, Ministério Público Federal e outros órgãos, combatam esse absurdo. "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)".
Alberico Leite, por e-mail
REFORMA DE CALÇADAS
Gostaria que a Prefeitura do Recife ampliasse, para além dos corredores da área nobre da Zona Norte, o programa Calçada Legal. Percorre a Avenida Caxangá, que não recebe tal serviço há muito tempo (se algum dia já o recebeu) e a Avenida Norte, que vive também um completo descaso.
Ana Laura, por e-mail