Voz do Leitor 18.09: Falta de conexão na Arena

Leitor questiona a falta de conexão de dados móveis e rede wifi na Arena de Pernambuco, mesmo recebendo grandes eventos esportivos e de entretenimento

Questiono as operadoras de telefonia e o próprio poder público sobre a falta de conexão de internet na Arena de Pernambuco. É inacreditável que um espaço voltado ao lazer e grandes eventos esportivos e de entretenimento não disponha de uma conexão de qualidade, com antenas dedicadas para atender a região. Do mesmo medo, a conexão wifi, de responsabilidade da própria Arena, deixa a desejar.



William Barros, por e-mail

SEM BLINDAGEM

A PEC da blindagem foi aprovada pelos deputados, cujos nomes estão sendo viralizados nas redes sociais. Eles só não estão blindados contra a perda de seus mandatos nas próximas eleições, se os eleitores não votarem mais neles.



Cláudio de Melo Silva, por e-mail

O PÉSSIMO EXEMPLO DO PARLAMENTO

O parlamento brasileiro demonstra como é frágil a nossa democracia. Todos os dias sofre ataques de quem deveria defendê-la, sem legislar para o povo, que na realidade foi pra isso que foram legitimamente eleitos. Vergonhosamente aprovaram a PEC da blindagem ou da bandidagem. Baseado no exemplo do Ministro da Propaganda Nazista, Joseph Goeebels, o movimento bolsonarista deixou marca profunda no Brasil. O que restou do governo derrotado foi uma parte da população cognitivamente afetada, sem opinião própria.

Carlos Nóbrega, por e-mail

RECIFE SEM ZELADORIA

Exatamente isso que vem acontecendo por todo o Recife, conforme nota publicada nesta coluna pelo leitor, Roberto Neves, sobre a capital. Falta de zeladoria e comprometimento dos que deveriam cuidar do município.

Como já dito por outros leitores, também, que o Secretário de Obras da Prefeitura do Recife e a diretoria da Emlurb deveriam circular juntos pela capital e ver os desmantelos das ruas e avenidas. E, devido a muitas obras sem finalizações, como também, recapeamentos malfeitos e buracos vêm, consequentemente, retendo o trânsito em várias vias. Senhores, gestores municipais saiam dos seus gabinetes e tenham a coragem de circular pelo Recife.



Maria José, por e-mail

JUÍZES NO ALTO FALANTE

Há uma máxima que diz: o juiz só se pronuncia nos autos. Mas nos últimos tempos, o que vimos são magistrados do STF falar pelos cotovelos. Recentemente, e não é exceção, Gilmar Mendes criticou abertamente a decisão do ministro do mesmo Tribunal Luiz Fux de inocentar Bolsonaro. Ora, o próprio Código de Ética da Magistratura estabelece que o magistrado deve agir com decoro e evitar comportamentos que não sejam compatíveis com a dignidade da função judicial, o que inclui a crítica pública a colegas. Mas alguns ministros da nossa Suprema Corte acham que são deus, já outros tem certeza.

Marco Wanderley, por e-mail