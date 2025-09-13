fechar
Emmy 2025: Saiba onde assistir e confira lista de indicados

Ruptura, The Studio e The Penguin se destacam com maior números de indicações. Saiba que horas começa, onde assistir ao vivo e a lista de indicados

Por Marilia Pessoa Publicado em 13/09/2025 às 18:06 | Atualizado em 13/09/2025 às 18:08
Imagem da série "Ruptura"
Imagem da série "Ruptura" - Reprodução/Apple TV+

O Emmy 2025 será na noite deste domingo (14), no Peacock Theater, em Los Angeles, Estados Unidos. A premiação será transmitida ao vivo.

A série "Ruptura" lidera as indicações com 27 nomeações.

"The Penguin" e "The Studio" se destacam e dominam as categorias de drama, minissérie e comédia.

Onde assistir o Emmy 2025?

A transmissão do Emmy 2025 ao vivo será a partir das 20h30 (pelo horário de Brasília) na plataforma de streaming HBO Max.

Confira a lista de indicados ao Emmy 2025

Melhor Série de Drama

  • Andor
  • The Diplomat
  • The Last of Us
  • Paradise
  • The Pitt
  • Ruptura
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Melhor Série de Comédia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • Shrinking
  • The Studio
  • What We Do in the Shadows

Melhor Minissérie ou Série Antológica

  • Adolescence
  • Black Mirror
  • Dying for Sex
  • Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
  • The Penguin

Melhor Atriz em Série de Drama

  • Kathy Bates (Matlock)
  • Sharon Horgan (Bad Sisters)
  • Britt Lower (Ruptura)
  • Bella Ramsey (The Last of Us)
  • Keri Russell (The Diplomat)

Melhor Ator em Série de Drama

  • Sterling K. Brown (Paradise)
  • Gary Oldman (Slow Horses)
  • Pedro Pascal (The Last of Us)
  • Adam Scott (Ruptura)
  • Noah Wyle (The Pitt)

Melhor Atriz em Série de Comédia

  • Uzo Aduba (The Residence)
  • Kristen Bell (Nobody Wants This)
  • Quinta Brunson (Abbott Elementary)
  • Ayo Edebiri (The Bear)
  • Jean Smart (Hacks)

Melhor Ator em Série de Comédia

  • Adam Brody (Nobody Wants This)
  • Seth Rogen (The Studio)
  • Jason Segel (Shrinking)
  • Martin Short (Only Murders in the Building)
  • Jeremy Allen White (The Bear)

Melhor Atriz em Minissérie

  • Cate Blanchett (Disclaimer)
  • Meaghann Fahy (Sirens)
  • Rashida Jones (Black Mirror)
  • Cristin Miloti (The Penguin)
  • Michelle Williams (Dying for Sex)

Melhor Ator em Minissérie

  • Colin Farrell (The Penguin)
  • Stephen Graham (Adolescence)
  • Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent)
  • Brian Tyree Henry (Dope Thief)
  • Cooper Koch (Monsters)

