Emmy 2025: Saiba onde assistir e confira lista de indicados
Ruptura, The Studio e The Penguin se destacam com maior números de indicações. Saiba que horas começa, onde assistir ao vivo e a lista de indicados
O Emmy 2025 será na noite deste domingo (14), no Peacock Theater, em Los Angeles, Estados Unidos. A premiação será transmitida ao vivo.
A série "Ruptura" lidera as indicações com 27 nomeações.
"The Penguin" e "The Studio" se destacam e dominam as categorias de drama, minissérie e comédia.
Onde assistir o Emmy 2025?
A transmissão do Emmy 2025 ao vivo será a partir das 20h30 (pelo horário de Brasília) na plataforma de streaming HBO Max.
Confira a lista de indicados ao Emmy 2025
Melhor Série de Drama
- Andor
- The Diplomat
- The Last of Us
- Paradise
- The Pitt
- Ruptura
- Slow Horses
- The White Lotus
Melhor Série de Comédia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- The Studio
- What We Do in the Shadows
Melhor Minissérie ou Série Antológica
- Adolescence
- Black Mirror
- Dying for Sex
- Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- The Penguin
Melhor Atriz em Série de Drama
- Kathy Bates (Matlock)
- Sharon Horgan (Bad Sisters)
- Britt Lower (Ruptura)
- Bella Ramsey (The Last of Us)
- Keri Russell (The Diplomat)
Melhor Ator em Série de Drama
- Sterling K. Brown (Paradise)
- Gary Oldman (Slow Horses)
- Pedro Pascal (The Last of Us)
- Adam Scott (Ruptura)
- Noah Wyle (The Pitt)
Melhor Atriz em Série de Comédia
- Uzo Aduba (The Residence)
- Kristen Bell (Nobody Wants This)
- Quinta Brunson (Abbott Elementary)
- Ayo Edebiri (The Bear)
- Jean Smart (Hacks)
Melhor Ator em Série de Comédia
- Adam Brody (Nobody Wants This)
- Seth Rogen (The Studio)
- Jason Segel (Shrinking)
- Martin Short (Only Murders in the Building)
- Jeremy Allen White (The Bear)
Melhor Atriz em Minissérie
- Cate Blanchett (Disclaimer)
- Meaghann Fahy (Sirens)
- Rashida Jones (Black Mirror)
- Cristin Miloti (The Penguin)
- Michelle Williams (Dying for Sex)
Melhor Ator em Minissérie
- Colin Farrell (The Penguin)
- Stephen Graham (Adolescence)
- Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent)
- Brian Tyree Henry (Dope Thief)
- Cooper Koch (Monsters)