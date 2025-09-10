fechar
Séries | Notícia

6 séries que tiveram episódios banidos e você não encontra em streaming

Algumas séries, por diferentes motivos, tiveram episódios considerados polêmicos, inadequados ou até ofensivos para determinados contextos

Por Bruna Oliveira Publicado em 10/09/2025 às 21:50
Friends (Imagem: Divulgação)
Nem sempre tudo o que foi exibido na TV chega às plataformas de streaming.

Algumas séries, por diferentes motivos, tiveram episódios considerados polêmicos, inadequados ou até ofensivos para determinados contextos culturais e sociais.

Por isso, muitos desses capítulos foram retirados do ar e nunca entraram nos catálogos oficiais — o que acabou transformando-os em raridades buscadas por fãs ao redor do mundo.

De comédias clássicas a animações populares, a lista de títulos com episódios banidos é maior do que parece.

A seguir, confira 6 séries que tiveram episódios cortados e hoje não podem ser encontrados facilmente nos streamings:

1. Friends – “The One with the Pornographic Tape” (2002)

Embora Friends seja uma das séries mais queridas da história, alguns episódios foram alvo de críticas ao longo dos anos.

Esse capítulo, em especial, foi cortado em alguns países devido a referências consideradas de mau gosto.

2. Os Simpsons – “Stark Raving Dad” (1991)

O episódio que trazia participação de Michael Jackson foi retirado do catálogo após as polêmicas em torno do cantor voltarem à tona no documentário Leaving Neverland.

Até hoje, os fãs só encontram cópias em DVDs antigos ou gravações da época.

3. Community – “Advanced Dungeons & Dragons” (2011)

O capítulo que mostra os personagens jogando RPG foi removido por conter blackface em uma cena, o que gerou debates sobre racismo.

Mesmo sendo um dos episódios mais elogiados, nunca voltou às plataformas oficiais.

4. Buffy: A Caça-Vampiros – “Earshot” (1999)

Exibido originalmente pouco depois do massacre de Columbine, o episódio mostra um estudante armado em uma escola.

Por causa da coincidência trágica, a exibição foi adiada e até hoje há países que não o incluem nas versões digitais da série.

5. Power Rangers – Episódios da 1ª temporada (1993)

Alguns episódios da temporada original foram banidos em países como Nova Zelândia e Canadá por causa da violência considerada excessiva para uma série infantil.

Até hoje, há diferenças entre os catálogos exibidos no mundo.

6. It’s Always Sunny in Philadelphia – vários episódios (2005–presente)

A série de humor ácido já teve vários episódios removidos por piadas que envolvem blackface e outros conteúdos considerados ofensivos. Muitos fãs nem percebem que faltam capítulos inteiros no catálogo.

