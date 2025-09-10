fechar
3 séries com cenas picantes que estão dando o que falar

Se você busca produções ousadas, com cenas picantes e tramas que prendem do início ao fim, essas três séries são escolhas certeiras

Por Guilherme Gusmão Publicado em 10/09/2025 às 15:45
Essas s&eacute;ries ir&atilde;o te surpreender
Essas séries irão te surpreender - Reprodução

O mundo das séries está cada vez mais ousado, explorando narrativas sensuais e cenas picantes que fogem do convencional.

Seja pelo romance intenso, pela química entre os protagonistas ou pelas tramas envolventes, essas produções chamam atenção e geram debates. Selecionamos três séries que se destacam nesse quesito e que conquistaram público e crítica.

1. Euphoria

Produzida pela HBO, Euphoria mistura drama adolescente com questões contemporâneas, como identidade, vícios e relacionamentos intensos.

A série é conhecida por suas cenas explícitas e realistas, que exploram sexo, amor e autodescoberta de forma crua e envolvente. Mais do que apenas apelo sensual, Euphoria também se destaca pelo visual marcante e narrativa impactante.

2. Sex/Life

Disponível na Netflix, Sex/Life acompanha a vida de uma mulher dividida entre o casamento e suas fantasias sexuais do passado.

A série é recheada de cenas quentes, com alta intensidade dramática, que exploram desejos, tentações e dilemas amorosos. O sucesso se dá justamente pela forma como combina romance, erotismo e tensão emocional.

3. You

Embora seja mais um thriller psicológico, You também surpreende com sua sensualidade e cenas picantes. A história acompanha Joe, um homem obsessivo, e seus relacionamentos complexos, muitas vezes carregados de tensão sexual.

A série combina perigo, sedução e drama, tornando cada episódio envolvente e cheio de suspense.

