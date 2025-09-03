Dia do sexo: 15 frases para apimentar uma noite de intimidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Dia do Sexo será comemorado no próximo sábado (6). Veja 15 frases para apimentar a sua relação e ter uma noite de prazer e intimidade

Clique aqui e escute a matéria

O Dia do Sexo, comemorado no próximo sábado (6), é mais do que uma data provocativa no calendário: é um convite para celebrar o prazer, a intimidade e o autoconhecimento.

Criada inicialmente como uma ação publicitária, a data acabou ganhando espaço nas redes e nas conversas mais descontraídas, com muito bom humor e um toque de ousadia.

Se você está buscando uma forma divertida de apimentar o clima com o(a) parceiro(a), ou apenas deixar uma mensagem sugestiva no WhatsApp, reunimos aqui 15 frases picantes que podem esquentar a relação. Confira:

15 frases picantes para enviar no Dia do Sexo