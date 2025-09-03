Dia do sexo: 15 frases para apimentar uma noite de intimidades
O Dia do Sexo será comemorado no próximo sábado (6). Veja 15 frases para apimentar a sua relação e ter uma noite de prazer e intimidade
O Dia do Sexo, comemorado no próximo sábado (6), é mais do que uma data provocativa no calendário: é um convite para celebrar o prazer, a intimidade e o autoconhecimento.
Criada inicialmente como uma ação publicitária, a data acabou ganhando espaço nas redes e nas conversas mais descontraídas, com muito bom humor e um toque de ousadia.
Se você está buscando uma forma divertida de apimentar o clima com o(a) parceiro(a), ou apenas deixar uma mensagem sugestiva no WhatsApp, reunimos aqui 15 frases picantes que podem esquentar a relação. Confira:
15 frases picantes para enviar no Dia do Sexo
- "Se eu disser que hoje sonhei com você… de um jeito bem explícito, acredita?"
- "Você me provoca de um jeito que nem o frio mais intenso consegue apagar esse fogo."
- "Vamos deixar as palavras de lado e conversar com os corpos?"
- "Hoje tô com vontade de fazer tudo que a gente sempre quis... e mais um pouco."
- "Tô pensando em você. Com pouca roupa. Ou nenhuma."
- "Se eu disser ‘vem aqui’, você entende o que eu realmente quero dizer?"
- "Você tem ideia do efeito que sua voz tem em mim? Melhor vir comprovar."
- "A gente podia transformar esse clima em calor real. Que tal?"
- "Quero explorar cada centímetro seu como se fosse território desconhecido."
- "Hoje tô com mais tesão do que paciência. Vai encarar?"
- "Nem precisa de vinho... sua presença já me deixa tonta."
- "Imagina tudo o que eu faria com você... e depois dobra."
- "Dá vontade de te morder até o pensamento."
- "Se meu olhar já te deixa assim, imagina o toque."
- "Tem coisa melhor do que comemorar o Dia do Sexo com quem a gente mais deseja?"