Dia do sexo: 15 frases para apimentar uma noite de intimidades

O Dia do Sexo será comemorado no próximo sábado (6). Veja 15 frases para apimentar a sua relação e ter uma noite de prazer e intimidade

Por Guilherme Gusmão Publicado em 03/09/2025 às 16:46 | Atualizado em 03/09/2025 às 16:54
O Dia do Sexo será comemorado no próximo sábado, 6 de setembro
O Dia do Sexo será comemorado no próximo sábado, 6 de setembro - iStock

O Dia do Sexo, comemorado no próximo sábado (6), é mais do que uma data provocativa no calendário: é um convite para celebrar o prazer, a intimidade e o autoconhecimento.

Criada inicialmente como uma ação publicitária, a data acabou ganhando espaço nas redes e nas conversas mais descontraídas, com muito bom humor e um toque de ousadia.

Se você está buscando uma forma divertida de apimentar o clima com o(a) parceiro(a), ou apenas deixar uma mensagem sugestiva no WhatsApp, reunimos aqui 15 frases picantes que podem esquentar a relação. Confira:

15 frases picantes para enviar no Dia do Sexo

  1. "Se eu disser que hoje sonhei com você… de um jeito bem explícito, acredita?"
  2. "Você me provoca de um jeito que nem o frio mais intenso consegue apagar esse fogo."
  3. "Vamos deixar as palavras de lado e conversar com os corpos?"
  4. "Hoje tô com vontade de fazer tudo que a gente sempre quis... e mais um pouco."
  5. "Tô pensando em você. Com pouca roupa. Ou nenhuma."
  6. "Se eu disser ‘vem aqui’, você entende o que eu realmente quero dizer?"
  7. "Você tem ideia do efeito que sua voz tem em mim? Melhor vir comprovar."
  8. "A gente podia transformar esse clima em calor real. Que tal?"
  9. "Quero explorar cada centímetro seu como se fosse território desconhecido."
  10. "Hoje tô com mais tesão do que paciência. Vai encarar?"
  11. "Nem precisa de vinho... sua presença já me deixa tonta."
  12. "Imagina tudo o que eu faria com você... e depois dobra."
  13. "Dá vontade de te morder até o pensamento."
  14. "Se meu olhar já te deixa assim, imagina o toque."
  15. "Tem coisa melhor do que comemorar o Dia do Sexo com quem a gente mais deseja?"

