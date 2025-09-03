Dia do Sexo: seis dicas para apimentar a relação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Dr. Vitor Mello traz dicas práticas e bacanas que podem transformar a vida sexual, fortalecer a conexão do casal e aumentar a autoconfiança

O Dia do Sexo, celebrado em 6 de setembro, é um convite para quebrar a rotina e explorar novas formas de prazer. Seja em um relacionamento de longa data ou em uma nova fase, renovar a intimidade fortalece a conexão, aumenta a autoconfiança e intensifica os momentos a dois. Afinal, até pequenos ajustes podem transformar a vida sexual e abrir espaço para experiências surpreendentes.

"É comum que, com o tempo, os casais se vejam presos à rotina e acabem deixando a vida sexual de lado. No entanto, reservar um tempo para essa parte tão importante pode trazer mudanças muito positivas. Explorar novas possibilidades, como fantasias, brinquedos sexuais, fetiches ou até lugares diferentes, pode ajudar a reconectar-se com o prazer de forma espontânea e transformar a relação", explica Dr. Vitor Mello, sexólogo e especialista em harmonização íntima masculina.



A fim de ajudar quem deseja renovar a intimidade e trazer mais prazer ao relacionamento nesta data especial, o especialista compartilha dicas práticas para apimentar a vida sexual, confira:



Abra espaço para conversas sinceras



Muitas vezes, um parceiro(a) tem curiosidades ou interesses que nunca foram compartilhados. A base de uma vida sexual mais satisfatória está na comunicação.

“Falar sobre desejos, fantasias e limites cria um ambiente de mais confiança e intimidade. Contudo, não se trata apenas de falar sobre o que você gosta, mas também de ouvir o outro, entender suas expectativas e descobrir juntos novas formas de prazer”, orienta o Dr. Vitor Mello.



Experimente brinquedos sexuais



Inovar no quarto também pode aumentar muito o prazer e a intimidade. O uso de brinquedos sexuais, como vibradores, anéis penianos e até itens como vendas e algemas, pode adicionar mistério e diversão à relação.

A ideia é explorar novas possibilidades de prazer, sempre com respeito, sem pressões e com consentimento.



Explore fetiches e fantasias



Sair da rotina ajuda a manter o desejo vivo. Os fetiches podem ser uma maneira divertida de explorar o desconhecido e intensificar a intimidade.

"Role-playing, onde os parceiros assumem papéis diferentes, e a exploração de fantasias específicas são formas de quebrar a monotonia, desde que ambos estejam confortáveis e curiosos para tentar algo novo", sugere o especialista.



Redescubra o prazer com novas posições sexuais



Trocar de posições é uma maneira de se redescobrir como casal, trazendo mais diversidade e prazer para o relacionamento.

Além disso, mudar de ambiente pode fazer toda a diferença. Trocar o quarto pela sala ou planejar uma escapada romântica pode ser o suficiente para renovar o desejo.



Cuide da saúde física e mental



De acordo com Vitor Mello, uma vida sexual saudável também está diretamente ligada ao bem-estar físico e mental.

“Uma alimentação balanceada, prática regular de exercícios e cuidado com a saúde mental influenciam positivamente a libido e a disposição. Estar bem consigo mesmo é um passo importante para sentir-se confiante e livre para explorar a intimidade.”



Por fim, surpreenda seu parceiro(a) com gestos inesperados



A surpresa não pode ficar de lado, ela é uma forma poderosa de apimentar a vida sexual. Pequenos gestos de carinho, como um elogio espontâneo, um toque suave durante o dia ou um jantar inesperado, podem aumentar a conexão emocional e a atração física entre o casal.

“O importante é mostrar, de maneira criativa, que você se importa e está disposto a quebrar a rotina para manter a chama acesa”, conclui o Dr. Vitor Mello.