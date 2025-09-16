Filhos do Privilégio: Mistério e conspiração no colégio privado da Netflix
Disponível na Netflix, Filhos do Privilégio é um filme alemão de 2022 que mistura elementos de mistério com uma trama sobrenatural. A história acompanha Finn (Max Schimmelpfennig), um adolescente rico que, após a trágica morte de sua irmã Anna, começa a ser atormentado por pesadelos e eventos inexplicáveis.
A princípio, sua família acredita que os episódios são consequências de um trauma psicológico, mas à medida que os acontecimentos se intensificam, Finn começa a questionar a realidade ao seu redor.
A narrativa se desenrola em um ambiente escolar elitista, onde Finn e seus amigos tentam desvendar uma série de acontecimentos misteriosos. Ao longo da trama, eles descobrem uma conspiração sinistra que envolve forças além da compreensão humana. O filme explora temas como privilégio social, trauma e a busca pela verdade em meio ao desconhecido.
Com uma classificação de 5,9 no IMDb, Filhos do Privilégio oferece uma trama envolvente que mistura mistério com elementos sobrenaturais, proporcionando uma experiência cinematográfica intrigante para os espectadores.
