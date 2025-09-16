fechar
Séries | Notícia

4 motivos para assistir à série Hollywood

Minissérie criada por Ryan Murphy reimagina a Era de Ouro do cinema com um olhar inclusivo, provocativo e visualmente deslumbrante

Por Guilherme Gusmão Publicado em 16/09/2025 às 13:04
Lançada pela Netflix, a minissérie Hollywood conquistou atenção desde sua estreia ao propor uma releitura ousada da Era de Ouro do cinema norte-americano
Lançada pela Netflix, a minissérie Hollywood conquistou atenção desde sua estreia ao propor uma releitura ousada da Era de Ouro do cinema norte-americano - Divulgação/Netflix

Clique aqui e escute a matéria

Lançada em 2020 pela Netflix, a minissérie Hollywood continua a atrair atenção pela forma ousada com que reinterpreta os bastidores da indústria cinematográfica dos anos 1940.

Criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, a produção propõe uma realidade alternativa, na qual atores, roteiristas e diretores marginalizados finalmente encontram espaço em um sistema historicamente excludente.

Com apenas sete episódios, a série entrega uma combinação de crítica social, drama, glamour e esperança. Confira motivos para maratonar essa produção:

1. Uma releitura corajosa da história

Hollywood não é um retrato fiel dos fatos — e essa é justamente a proposta.

A série apresenta um “e se…” provocativo: e se, nos anos 1940, um grupo de jovens talentosos tivesse a chance de mudar as regras de um sistema cinematográfico racista, homofóbico e machista?

A ficção cria uma realidade alternativa em que figuras marginalizadas finalmente ganham espaço e reconhecimento. É uma reflexão poderosa sobre o impacto da representatividade na cultura.

2. Elenco carismático e diverso

A produção conta com um elenco afiado que dá vida aos personagens com sensibilidade e carisma.

Jeremy Pope brilha como Archie, um roteirista negro e gay tentando se afirmar em meio ao preconceito. Darren Criss, David Corenswet, Laura Harrier e Samara Weaving também se destacam. Além disso, veteranos como Patti LuPone e Dylan McDermott trazem peso dramático à trama.

3. Visual deslumbrante e produção impecável

Se tem uma coisa que Ryan Murphy sabe fazer, é construir mundos visualmente fascinantes. Com figurinos luxuosos, cenários meticulosamente recriados e uma fotografia que homenageia o cinema clássico, Hollywood é um deleite estético.

Cada episódio é uma viagem no tempo, com detalhes que encantam até os mais exigentes cinéfilos.

4. Reflexão atual com tom otimista

Apesar de retratar os anos 1940, Hollywood é extremamente atual.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A série dialoga com questões como diversidade, meritocracia, assédio e representação nas artes — temas ainda urgentes.

Mas ao invés de se prender ao pessimismo, a narrativa oferece uma visão esperançosa do que o mundo poderia ser se mais portas tivessem sido abertas no passado. É um lembrete de que a mudança é possível — e começa com coragem.

Leia também

Série da Netflix baseada em caso real teve 100% de aprovaçã da crítica, mas está escondida do público brasileiro
Cidade Tóxica

Série da Netflix baseada em caso real teve 100% de aprovaçã da crítica, mas está escondida do público brasileiro
The Paper: Sequência de The Office ganha trailer e data de estreia no Brasil
Séries

The Paper: Sequência de The Office ganha trailer e data de estreia no Brasil

Compartilhe

Tags