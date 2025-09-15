Séries que começaram como minisséries e acabaram ganhando várias temporadas
O universo das produções televisivas está cheio de histórias que nasceram para ser curtas, mas acabaram crescendo além do planejado
Muitas séries começaram como minisséries — com arcos fechados e poucas horas de duração — e conquistaram tamanha popularidade que os estúdios decidiram expandi-las em novas temporadas.
O resultado, em alguns casos, foi o fortalecimento da narrativa e a criação de fenômenos culturais que seguem relevantes até hoje.
Confira algumas séries que ultrapassaram a barreira da minissérie e viraram sucessos de longa duração:
1. Big Little Lies (2017–2019)
Onde assistir: Max
Baseada no livro homônimo de Liane Moriarty, a produção foi inicialmente pensada como uma minissérie com apenas sete episódios.
O sucesso estrondoso e a química entre Reese Witherspoon, Nicole Kidman e Shailene Woodley levaram a HBO a encomendar uma segunda temporada, expandindo a trama de forma inesperada.
2. 13 Reasons Why (2017–2020)
Onde assistir: Netflix
Inspirada no livro de Jay Asher, seria apenas uma minissérie contando a história de Hannah Baker e as fitas deixadas após sua morte.
Porém, a repercussão mundial fez a Netflix estender a narrativa por quatro temporadas, explorando os desdobramentos do drama inicial.
3. The Handmaid’s Tale (2017–2022)
Onde assistir: Paramount+
Adaptação do clássico literário de Margaret Atwood, começou como uma minissérie para adaptar a obra em uma temporada única.
O sucesso internacional e a relevância política da trama garantiram novas temporadas, levando a história para além do livro original.
4. Fargo (2014–presente)
Onde assistir: Star+
Inspirada no filme dos irmãos Coen, foi lançada como uma minissérie antológica, com uma temporada fechada.
O êxito de crítica e público transformou o projeto em uma série com várias temporadas independentes, todas mantendo a atmosfera original.
5. True Detective (2014–presente)
Onde assistir: Max
Planejada para ser apenas uma minissérie de investigação criminal, True Detective surpreendeu com a intensidade da primeira temporada e virou um projeto antológico, renovado para novas histórias a cada ano, mantendo a assinatura de suspense sombrio.
6. The White Lotus (2021–presente)
Onde assistir: Max
A sátira social ambientada em resorts de luxo nasceu como minissérie para uma única temporada.
O sucesso inesperado fez a HBO encomendar novas histórias em diferentes destinos, sempre com novas tramas, mas mantendo o tom ácido e provocador.