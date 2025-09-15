Séries que começaram como minisséries e acabaram ganhando várias temporadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O universo das produções televisivas está cheio de histórias que nasceram para ser curtas, mas acabaram crescendo além do planejado

Clique aqui e escute a matéria

O universo das produções televisivas está cheio de histórias que nasceram para ser curtas, quase experimentais, mas acabaram crescendo além do planejado.

Muitas séries começaram como minisséries — com arcos fechados e poucas horas de duração — e conquistaram tamanha popularidade que os estúdios decidiram expandi-las em novas temporadas.

O resultado, em alguns casos, foi o fortalecimento da narrativa e a criação de fenômenos culturais que seguem relevantes até hoje.

Confira algumas séries que ultrapassaram a barreira da minissérie e viraram sucessos de longa duração:

1. Big Little Lies (2017–2019)

Onde assistir: Max



Baseada no livro homônimo de Liane Moriarty, a produção foi inicialmente pensada como uma minissérie com apenas sete episódios.

O sucesso estrondoso e a química entre Reese Witherspoon, Nicole Kidman e Shailene Woodley levaram a HBO a encomendar uma segunda temporada, expandindo a trama de forma inesperada.

2. 13 Reasons Why (2017–2020)

Onde assistir: Netflix



Inspirada no livro de Jay Asher, seria apenas uma minissérie contando a história de Hannah Baker e as fitas deixadas após sua morte.

Porém, a repercussão mundial fez a Netflix estender a narrativa por quatro temporadas, explorando os desdobramentos do drama inicial.

3. The Handmaid’s Tale (2017–2022)

Onde assistir: Paramount+



Adaptação do clássico literário de Margaret Atwood, começou como uma minissérie para adaptar a obra em uma temporada única.

O sucesso internacional e a relevância política da trama garantiram novas temporadas, levando a história para além do livro original.

4. Fargo (2014–presente)

Onde assistir: Star+



Inspirada no filme dos irmãos Coen, foi lançada como uma minissérie antológica, com uma temporada fechada.

O êxito de crítica e público transformou o projeto em uma série com várias temporadas independentes, todas mantendo a atmosfera original.

5. True Detective (2014–presente)

Onde assistir: Max



Planejada para ser apenas uma minissérie de investigação criminal, True Detective surpreendeu com a intensidade da primeira temporada e virou um projeto antológico, renovado para novas histórias a cada ano, mantendo a assinatura de suspense sombrio.

6. The White Lotus (2021–presente)

Onde assistir: Max



A sátira social ambientada em resorts de luxo nasceu como minissérie para uma única temporada.

O sucesso inesperado fez a HBO encomendar novas histórias em diferentes destinos, sempre com novas tramas, mas mantendo o tom ácido e provocador.