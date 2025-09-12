fechar
3 séries de terror lançadas em 2025 que valem muito a pena assistir no streaming

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 12/09/2025 às 20:32
O gênero de terror segue conquistando espaço nas plataformas de streaming em 2025. Histórias que misturam suspense psicológico, tecnologia e elementos sobrenaturais chegaram ao catálogo brasileiro e já chamam a atenção dos fãs. Se você gosta de produções que prendem do início ao fim, confira três séries que merecem entrar na sua lista.

1. Cassandra (Netflix)

A produção alemã apresenta uma família que se muda para uma casa equipada com uma inteligência artificial chamada Cassandra. O que parecia apenas modernidade logo se transforma em uma experiência sufocante, quando a tecnologia começa a revelar intenções assustadoras. É uma trama de terror psicológico que questiona até onde vai o controle humano diante das máquinas.

2. Andhera (Prime Video)

Ambientada em Mumbai, a série combina investigação policial com elementos sobrenaturais. O título, que significa “escuridão” em hindi, já indica o clima da narrativa: segredos antigos e forças ocultas atormentam os personagens, misturando mitologia local e horror urbano. É uma boa pedida para quem gosta de histórias em que o medo cresce a cada episódio.

3. Khauf (Prime Video)

Outra aposta indiana do ano, Khauf mergulha no terror psicológico em um albergue de Deli. O clima de confinamento aumenta a sensação de perigo, com episódios curtos e intensos que exploram a vulnerabilidade humana diante do inexplicável. A série oferece uma atmosfera claustrofóbica e arrepiante, ideal para quem busca tensão do começo ao fim.

