The Paper: Sequência de The Office ganha trailer e data de estreia no Brasil
Spin-off segue a mesma equipe de documentaristas e traz de volta o personagem Oscar, de The Office. Veja data de estreia no Brasil e onde assistir
A série derivada de “The Office”, “The Paper”, estreia nesta quinta-feira (18) no Brasil.
O "spin-off" segue a mesma equipe de documentaristas e traz de volta um personagem da série original, o Oscar.
No Brasil o lançamento dos novos episódios será semanal, com exceção no dia da estreia, quando os dois primeiros capítulos estarão disponíveis.
Veja o trailer:
A trama de ‘The Paper’ acompanha a equipe de documentaristas em busca de um novo tema.
Eles acabam encontrando um jornal histórico do Meio-Oeste que está prestes a fechar, e decidem seguir os esforços de um editor que tenta revivê-lo.
O elenco principal conta com Domhnall Gleeson e Sabrina Impacciatore, além de Melvin Gregg, Chelsea Frei e Ramona Young.
Nos Estados Unidos, The Paper estreou em 4 de setembro no streaming Peacock.