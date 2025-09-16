fechar
5 séries com plot twists que vão te enganar do começo ao fim

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 16/09/2025 às 7:05
Plot twists são uma das ferramentas mais poderosas em séries de TV, capazes de enganar os espectadores do começo ao fim. Através de reviravoltas surpreendentes, essas tramas conseguem prender nossa atenção e nos manter intrigados a cada novo episódio. Se você é fã de enredos que desafiam suas expectativas, confira 5 séries imperdíveis, com reviravoltas que vão te deixar sem fôlego.

1. Por Trás de Seus Olhos

Baseada no livro de Sarah Pinborough, essa série acompanha Louise, uma mãe solteira que começa um envolvimento com David, um homem misterioso que, além de ser casado, também se torna seu chefe. Quando ela faz amizade com a esposa de David, Adele, a trama se complica com segredos perigosos e um mistério que vai mudar tudo. A reviravolta final é simplesmente inesperada.

Onde assistir: Netflix.

2. The Good Place

Eleanor Shellstrop chega ao “Good Place” após sua morte, mas logo descobre que está lá por engano. Ao tentar esconder sua verdadeira natureza, ela precisa lidar com segredos sobre o lugar e seu próprio destino. O final vai desafiar tudo o que você achava que sabia sobre o show.

Onde assistir: Netflix.

3. Lost

A trama começa com um grupo de sobreviventes de um acidente aéreo tentando sobreviver em uma ilha deserta, mas logo fica claro que o local esconde segredos sobrenaturais. A série entrega uma série de reviravoltas, misturando mistério e drama de uma forma única.

Onde assistir: Netflix.

4. Ruptura

Em uma empresa chamada Lumen, seus funcionários passam por um procedimento que separa suas memórias pessoais e profissionais. Quando o protagonista começa a perceber que há algo muito mais sinistro acontecendo, a série cria uma teia de mistérios que explora as questões da identidade e controle.

Onde assistir: Apple TV+.

5. The Leftovers

Após o desaparecimento de centenas de pessoas em um misterioso evento, os moradores de Mapleton lutam para entender o que aconteceu. A série mergulha no luto e na busca por respostas, com reviravoltas que desafiam até mesmo as crenças mais profundas dos personagens.

Onde assistir: Max.

