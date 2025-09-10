5 séries de drama na Netflix que vão te surpreender

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira uma lista com cinco séries de dramas da Netflix com tramas envolventes e personagens marcantes. Já prepare a sua pipoca e divirta-se!

Clique aqui e escute a matéria

O catálogo da Netflix é recheado de séries e filmes interessantes para todas as idades e gostos. Os fãs de drama, por exemplo, podem aproveitar muitas séries do gênero.

Selecionamos cinco séries de drama diferentes e com propostas variadas para você assistir no streaming da Netflix.

Confira a seguir!

Clickbait (2021)

Quando Nick Brewer é sequestrado e sua vida passa a depender de um sinistro jogo online, as pessoas próximas a ele correm para descobrir quem está por trás disso.

Que Falta Você Me Faz (2025)

Depois de dar match em um app de namoro com o noivo que desapareceu há vários anos, a detetive Kat Donovan descobre que alguns segredos devem permanecer no passado.

Hierarquia (2022)



Ingrid Yun quer ser promovida a sócia de um prestigioso escritório de advocacia sem abrir mão dos próprios princípios e equilibrando o amor, a família e os amigos.



Away (2020)

A astronauta Emma Green comanda uma perigosa expedição rumo a Marte e deixa para trás o marido e a filha por três anos.

Pulso (2025)

Um grupo de residentes do pronto-socorro precisa enfrentar crises médicas e dramas pessoais em meio a uma acusação que vai dividir a equipe de um hospital de Miami.

