5 séries de drama na Netflix que vão te surpreender
Confira uma lista com cinco séries de dramas da Netflix com tramas envolventes e personagens marcantes. Já prepare a sua pipoca e divirta-se!
Clique aqui e escute a matéria
O catálogo da Netflix é recheado de séries e filmes interessantes para todas as idades e gostos. Os fãs de drama, por exemplo, podem aproveitar muitas séries do gênero.
Selecionamos cinco séries de drama diferentes e com propostas variadas para você assistir no streaming da Netflix.
Confira a seguir!
Clickbait (2021)
Quando Nick Brewer é sequestrado e sua vida passa a depender de um sinistro jogo online, as pessoas próximas a ele correm para descobrir quem está por trás disso.
Que Falta Você Me Faz (2025)
Depois de dar match em um app de namoro com o noivo que desapareceu há vários anos, a detetive Kat Donovan descobre que alguns segredos devem permanecer no passado.
Hierarquia (2022)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ingrid Yun quer ser promovida a sócia de um prestigioso escritório de advocacia sem abrir mão dos próprios princípios e equilibrando o amor, a família e os amigos.
Away (2020)
A astronauta Emma Green comanda uma perigosa expedição rumo a Marte e deixa para trás o marido e a filha por três anos.
Pulso (2025)
Um grupo de residentes do pronto-socorro precisa enfrentar crises médicas e dramas pessoais em meio a uma acusação que vai dividir a equipe de um hospital de Miami.