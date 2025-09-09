5 séries inspiradas em contos clássicos ou mitologia
Deuses, heróis, vilões e narrativas fantásticas ganharam novas roupagens em produções que misturam tradição e modernidade
Desde sempre, a literatura clássica e a mitologia servem como fonte inesgotável de inspiração para a televisão.
Algumas séries recontam histórias conhecidas com toques contemporâneos, enquanto outras usam os mitos apenas como pano de fundo para criar universos inéditos.
Selecionamos 5 séries que beberam diretamente dos contos clássicos e das mitologias, mostrando como esses enredos continuam vivos e fascinantes até hoje:
1. Once Upon a Time (2011–2018)
Onde assistir: Disney+
A série da ABC transporta personagens de contos de fadas para o mundo real, em uma cidade amaldiçoada.
Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Peter Pan e outros ícones ganharam novas versões, cheias de camadas sombrias e emocionais.
2. American Gods (2017–2021)
Onde assistir: Prime Video
Inspirada no livro de Neil Gaiman, a série explora o embate entre deuses antigos e novos em um cenário moderno.
Mitologias nórdica, egípcia e africana se cruzam em uma narrativa visualmente rica e conceitualmente ousada.
3. Percy Jackson and the Olympians (2023–presente)
Onde assistir: Disney+
Baseada na saga de Rick Riordan, a produção apresenta deuses gregos e criaturas mitológicas interagindo com o mundo contemporâneo.
A série conquistou fãs antigos e novos ao trazer frescor à mitologia clássica.
4. Ragnarok (2020–2023)
Onde assistir: Netflix
Produção norueguesa que reimagina a mitologia nórdica em um contexto moderno.
Jovens em uma pequena cidade descobrem poderes ligados a deuses e gigantes, trazendo o apocalipse lendário para a era atual.
5. Penny Dreadful (2014–2016)
Onde assistir: Paramount+
A série reúne personagens de clássicos literários como Drácula, Frankenstein e Dorian Gray em uma trama sombria e gótica.
Com atmosfera intensa, mistura horror, erotismo e poesia em uma das recriações mais ousadas da TV recente.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
