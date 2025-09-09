fechar
Séries | Notícia

5 séries inspiradas em contos clássicos ou mitologia

Deuses, heróis, vilões e narrativas fantásticas ganharam novas roupagens em produções que misturam tradição e modernidade

Por Bruna Oliveira Publicado em 09/09/2025 às 15:31
A atriz Lisa Banes em 'Once Upon a Time' (Foto: Reprodução)
A atriz Lisa Banes em 'Once Upon a Time' (Foto: Reprodução)

Desde sempre, a literatura clássica e a mitologia servem como fonte inesgotável de inspiração para a televisão.

Deuses, heróis, vilões e narrativas fantásticas ganharam novas roupagens em produções que misturam tradição e modernidade.

Algumas séries recontam histórias conhecidas com toques contemporâneos, enquanto outras usam os mitos apenas como pano de fundo para criar universos inéditos.

Selecionamos 5 séries que beberam diretamente dos contos clássicos e das mitologias, mostrando como esses enredos continuam vivos e fascinantes até hoje:

1. Once Upon a Time (2011–2018)

Onde assistir: Disney+

A série da ABC transporta personagens de contos de fadas para o mundo real, em uma cidade amaldiçoada.

Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Peter Pan e outros ícones ganharam novas versões, cheias de camadas sombrias e emocionais.

2. American Gods (2017–2021)

Onde assistir: Prime Video

Inspirada no livro de Neil Gaiman, a série explora o embate entre deuses antigos e novos em um cenário moderno.

Mitologias nórdica, egípcia e africana se cruzam em uma narrativa visualmente rica e conceitualmente ousada.

3. Percy Jackson and the Olympians (2023–presente)

Onde assistir: Disney+

Baseada na saga de Rick Riordan, a produção apresenta deuses gregos e criaturas mitológicas interagindo com o mundo contemporâneo.

A série conquistou fãs antigos e novos ao trazer frescor à mitologia clássica.

4. Ragnarok (2020–2023)

Onde assistir: Netflix

Produção norueguesa que reimagina a mitologia nórdica em um contexto moderno.

Jovens em uma pequena cidade descobrem poderes ligados a deuses e gigantes, trazendo o apocalipse lendário para a era atual.

5. Penny Dreadful (2014–2016)

Onde assistir: Paramount+

A série reúne personagens de clássicos literários como Drácula, Frankenstein e Dorian Gray em uma trama sombria e gótica.

Com atmosfera intensa, mistura horror, erotismo e poesia em uma das recriações mais ousadas da TV recente.

