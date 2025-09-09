5 séries inspiradas em contos clássicos ou mitologia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Deuses, heróis, vilões e narrativas fantásticas ganharam novas roupagens em produções que misturam tradição e modernidade

Desde sempre, a literatura clássica e a mitologia servem como fonte inesgotável de inspiração para a televisão.

Deuses, heróis, vilões e narrativas fantásticas ganharam novas roupagens em produções que misturam tradição e modernidade.

Algumas séries recontam histórias conhecidas com toques contemporâneos, enquanto outras usam os mitos apenas como pano de fundo para criar universos inéditos.

Selecionamos 5 séries que beberam diretamente dos contos clássicos e das mitologias, mostrando como esses enredos continuam vivos e fascinantes até hoje:

1. Once Upon a Time (2011–2018)

Onde assistir: Disney+



A série da ABC transporta personagens de contos de fadas para o mundo real, em uma cidade amaldiçoada.

Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Peter Pan e outros ícones ganharam novas versões, cheias de camadas sombrias e emocionais.

2. American Gods (2017–2021)

Onde assistir: Prime Video



Inspirada no livro de Neil Gaiman, a série explora o embate entre deuses antigos e novos em um cenário moderno.

Mitologias nórdica, egípcia e africana se cruzam em uma narrativa visualmente rica e conceitualmente ousada.

3. Percy Jackson and the Olympians (2023–presente)

Onde assistir: Disney+



Baseada na saga de Rick Riordan, a produção apresenta deuses gregos e criaturas mitológicas interagindo com o mundo contemporâneo.

A série conquistou fãs antigos e novos ao trazer frescor à mitologia clássica.

4. Ragnarok (2020–2023)

Onde assistir: Netflix



Produção norueguesa que reimagina a mitologia nórdica em um contexto moderno.

Jovens em uma pequena cidade descobrem poderes ligados a deuses e gigantes, trazendo o apocalipse lendário para a era atual.

5. Penny Dreadful (2014–2016)

Onde assistir: Paramount+



A série reúne personagens de clássicos literários como Drácula, Frankenstein e Dorian Gray em uma trama sombria e gótica.

Com atmosfera intensa, mistura horror, erotismo e poesia em uma das recriações mais ousadas da TV recente.

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.



