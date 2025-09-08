Star Trek lança série infantil animada gratuita no YouTube
A franquia Star Trek acaba de expandir seu universo com uma novidade inesperada: a série animada Star Trek: Scouts, voltada para o público infantil. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Nick Jr. e será exibido gratuitamente pelo YouTube. A animação acompanha três jovens amigos, Jr, Roo e Sprocket, que sonham em se tornar exploradores da Frota Estelar e vivem aventuras repletas de ação, descobertas e trabalho em equipe.
Na sinopse oficial, os protagonistas aparecem detonando asteroides, resgatando criaturas cósmicas e contando com a ajuda de mascotes intergalácticos chamados Zips, Bubbles e Star. A proposta é apresentar às crianças um primeiro contato com o universo de Jornada nas Estrelas, reforçando valores como amizade e cooperação, mas sem abrir mão de humor e dinamismo. Os dois primeiros episódios já estão disponíveis, e os outros 20 capítulos da primeira temporada serão lançados até 2026.