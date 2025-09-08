Star Trek lança série infantil animada gratuita no YouTube

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A franquia Star Trek acaba de expandir seu universo com uma novidade inesperada: a série animada Star Trek: Scouts, voltada para o público infantil. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Nick Jr. e será exibido gratuitamente pelo YouTube. A animação acompanha três jovens amigos, Jr, Roo e Sprocket, que sonham em se tornar exploradores da Frota Estelar e vivem aventuras repletas de ação, descobertas e trabalho em equipe.

Na sinopse oficial, os protagonistas aparecem detonando asteroides, resgatando criaturas cósmicas e contando com a ajuda de mascotes intergalácticos chamados Zips, Bubbles e Star. A proposta é apresentar às crianças um primeiro contato com o universo de Jornada nas Estrelas, reforçando valores como amizade e cooperação, mas sem abrir mão de humor e dinamismo. Os dois primeiros episódios já estão disponíveis, e os outros 20 capítulos da primeira temporada serão lançados até 2026.