Star Trek lança série infantil animada gratuita no YouTube

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 08/09/2025 às 20:38
A franquia Star Trek acaba de expandir seu universo com uma novidade inesperada: a série animada Star Trek: Scouts, voltada para o público infantil. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Nick Jr. e será exibido gratuitamente pelo YouTube. A animação acompanha três jovens amigos, Jr, Roo e Sprocket, que sonham em se tornar exploradores da Frota Estelar e vivem aventuras repletas de ação, descobertas e trabalho em equipe.

Na sinopse oficial, os protagonistas aparecem detonando asteroides, resgatando criaturas cósmicas e contando com a ajuda de mascotes intergalácticos chamados Zips, Bubbles e Star. A proposta é apresentar às crianças um primeiro contato com o universo de Jornada nas Estrelas, reforçando valores como amizade e cooperação, mas sem abrir mão de humor e dinamismo. Os dois primeiros episódios já estão disponíveis, e os outros 20 capítulos da primeira temporada serão lançados até 2026.

Enquanto isso, outro título da franquia também segue em destaque. A série Star Trek: Strange New Worlds, supervisionada por Alex Kurtzman, resgata o formato episódico clássico da franquia e vem sendo elogiada por equilibrar nostalgia e modernidade. Estrelada por Anson Mount, a produção conta ainda com nomes como Christina Chong, Rebecca Romijn, Jess Bush e Babs Olusanmokun, consolidando-se como uma das mais aclamadas produções recentes do universo Star Trek.

No Brasil, Strange New Worlds está disponível na Paramount+ e se despede dos fãs nesta temporada final. Entre as novidades, estão confirmados episódios com marionetes e até um possível capítulo em anime, reforçando a versatilidade da série. Vale lembrar que a produção já ousou em tramas musicais, viagens no tempo e até mesmo em um episódio inspirado no estilo whodunnit, provando que Jornada nas Estrelas continua reinventando sua forma de contar histórias.

