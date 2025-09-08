fechar
Séries | Notícia

7 séries que conquistaram público mundial mesmo sem serem em inglês

Cada vez mais, produções de outros países têm conquistado audiências internacionais graças a histórias envolventes e personagens carismáticos

Por Bruna Oliveira Publicado em 08/09/2025 às 16:29
Lee Jung-jae, o Seong Gi-hun de Round 6
Lee Jung-jae, o Seong Gi-hun de Round 6 - NETFLIX/DIVULGAÇÃO

O sucesso global da televisão não se limita ao idioma inglês.

Cada vez mais, produções de outros países têm conquistado audiências internacionais graças a histórias envolventes, personagens carismáticos e narrativas universais.

Estas séries provam que uma boa trama não precisa de legendas ou dublagem para se tornar fenômeno.

Selecionamos 7 séries internacionais que se tornaram fenômenos mundiais, disponíveis nas principais plataformas de streaming:

1. La Casa de Papel (Espanha, 2017–2021)

Onde assistir: Netflix

A série sobre um grupo de assaltantes que planeja grandes roubos se tornou um fenômeno global.

Personagens como o Professor e Tóquio conquistaram fãs em todos os continentes, provando que o suspense e a ação transcendem idiomas.

2. Dark (Alemanha, 2017–2020)

Onde assistir: Netflix

Misturando viagem no tempo e drama familiar, Dark conquistou o público internacional com sua narrativa complexa e enredos entrelaçados.

A série alemã se destacou pela intensidade da trama e pelo cuidado com detalhes científicos e emocionais.

3. Squid Game (Coreia do Sul, 2021)

Onde assistir: Netflix

A distopia sul-coreana sobre sobrevivência em jogos mortais se tornou um fenômeno mundial, viralizando memes, discussões e análises sobre desigualdade social. A série prova que o drama humano é universal.

4. Money Heist: Korea – Joint Economic Area (Coreia do Sul, 2022)

Onde assistir: Netflix

Adaptação da popular série espanhola, a versão coreana manteve a ação e intriga, mas trouxe elementos culturais locais, conquistando fãs tanto na Ásia quanto no ocidente.

5. Lupin (França, 2021–presente)

Onde assistir: Netflix

Inspirada pelo personagem Arsène Lupin, o ladrão gentleman, a série francesa mistura suspense, ação e charme, conquistando uma base de fãs global e mostrando que histórias clássicas podem ser reinventadas com sucesso.

7. Call My Agent! (França, 2015–2020)

Onde assistir: Netflix

Comédia dramática sobre agentes de artistas, a série francesa conquistou o público com humor sofisticado, personagens cativantes e bastidores da indústria do entretenimento, provando que a linguagem do charme e da sátira é universal.

