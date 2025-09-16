7 séries que usaram trilhas sonoras inesquecíveis para marcar a trama
Seja em momentos de romance, suspense ou ação, a trilha sonora tem o poder de transformar uma cena em algo memorável
Muitas séries não seriam as mesmas sem as músicas que ajudaram a traduzir emoções e dar identidade à narrativa.
Algumas apostaram em sucessos da época, outras em composições originais, mas todas marcaram o público ao ponto de fazer com que suas canções sejam lembradas até hoje.
Selecionamos 7 séries que fizeram da música uma parte essencial da experiência, criando atmosferas inesquecíveis:
1. Stranger Things (2016–presente)
Onde assistir: Netflix
Com hits dos anos 1980 como “Running Up That Hill”, de Kate Bush, e “Should I Stay or Should I Go”, do The Clash, a série não apenas reviveu clássicos, mas também os colocou novamente nas paradas musicais, marcando cenas cruciais da trama.
2. Grey’s Anatomy (2005–presente)
Onde assistir: Star+
O drama médico é conhecido por usar músicas que ampliam a carga emocional de seus episódios.
Canções como “Chasing Cars”, do Snow Patrol, se tornaram inseparáveis de alguns dos momentos mais comoventes da série.
3. Euphoria (2019–presente)
Onde assistir: HBO Max
Além da estética visual impactante, Euphoria ficou marcada por uma trilha moderna, com nomes como Labrinth, Billie Eilish e Beyoncé. A música é parte fundamental do clima intenso e caótico que define a série.
4. The O.C. (2003–2007)
Onde assistir: HBO Max
Série adolescente que fez da trilha um verdadeiro fenômeno cultural dos anos 2000. O uso de bandas como Death Cab for Cutie e a abertura com “California”, do Phantom Planet, marcou toda uma geração.
5. Glee (2009–2015)
Onde assistir: Disney+
Aqui, a música não era apenas trilha, mas protagonista.
Releituras de sucessos de todas as décadas transformaram Glee em um fenômeno global, que levou suas canções até mesmo para as paradas musicais da Billboard.
6. Breaking Bad (2008–2013)
Onde assistir: Netflix
A série usava a trilha sonora de forma estratégica, criando tensão e ironia.
Momentos como o uso de “Baby Blue”, do Badfinger, no episódio final, ficaram eternizados como um fechamento perfeito para a jornada de Walter White.
7. Skins (2007–2013)
Onde assistir: Paramount+
Produção britânica que retratou a juventude de forma crua e realista, Skins também virou referência musical.
A trilha reunia bandas alternativas e eletrônicas que refletiam o espírito da época, ajudando a construir a identidade da série.