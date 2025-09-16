Netflix divulga trailer de O Refúgio Atômico, nova série dos criadores de La Casa de Papel
Clique aqui e escute a matéria
A Netflix revelou um novo trailer de O Refúgio Atômico, nova série criada por Álex Pina e Esther Martínez Lobato, responsáveis pelo sucesso de La Casa de Papel. Na trama, um grupo de bilionários se isola em um bunker de luxo diante de um mundo à beira do colapso, mas antigos inimigos e novas conspirações mostram que nem mesmo a segurança total garante paz.
O elenco reúne nomes como Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simon, Alicia Falcó, Agustina Bisio e Álex Villazán, entre outros. Pina e Martínez Lobato também devem atuar como showrunners da produção, garantindo a assinatura de estilo que marcou La Casa de Papel.
O Refúgio Atômico estreia em 19 de setembro, exclusivamente na Netflix. A produção promete misturar tensão, intrigas e estratégias, explorando o drama de personagens poderosos presos em um ambiente onde cada decisão pode ser decisiva para sua sobrevivência.
Quem ainda não conferiu, pode rever todas as temporadas de La Casa de Papel, também disponíveis na Netflix, antes de mergulhar neste novo universo criado pelos mesmos autores.