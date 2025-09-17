As séries mais maratonadas em apenas um final de semana
Nem todo mundo tem semanas ou meses para acompanhar longas temporadas.
Algumas séries foram pensadas para entregar histórias completas em poucos episódios, mas com tanta intensidade que os espectadores conseguem devorá-las em apenas um fim de semana.
Esses títulos combinam ritmo acelerado, narrativa envolvente e personagens memoráveis, tornando cada episódio irresistível.
Selecionamos algumas das séries mais maratonadas em apenas um final de semana, perfeitas para quem quer entretenimento rápido e impactante:
1. The Queen’s Gambit (2020)
Onde assistir: Netflix
Com apenas seis episódios, a história da prodígio do xadrez Beth Harmon é intensa e emocionante. O drama psicológico e as partidas eletrizantes mantêm o público vidrado do início ao fim.
2. Mare of Easttown (2021)
Onde assistir: HBO Max
]Sete episódios de suspense policial em que Kate Winslet interpreta uma detetive investigando um assassinato em uma pequena cidade.
Cada capítulo mantém o clima de tensão, perfeito para maratona rápida.
3. Chernobyl (2019)
Onde assistir: HBO Max
Cinco episódios que retratam o desastre nuclear de 1986 com realismo e impacto emocional impressionantes. A série é curta, mas intensa, prendendo o espectador do começo ao fim.
4. Unbelievable (2019)
Onde assistir: Netflix
Minissérie de oito episódios baseada em fatos reais sobre abuso e investigação policial. O ritmo é ágil e envolvente, ideal para maratonas de fim de semana.
5. Good Omens (2019)
Onde assistir: Prime Video
Seis episódios que misturam fantasia, comédia e apocalipse, baseados no livro de Neil Gaiman e Terry Pratchett. Humor inteligente e ritmo acelerado tornam a experiência rápida e divertida.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
