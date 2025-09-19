fechar
Séries | Notícia

5 séries da Netflix perfeitas para maratonar em família

Reunir a família para assistir a uma boa série é sempre uma ótima forma de diversão. Pensando nisso, separamos cinco produções disponíveis na Netflix

Por Guilherme Gusmão Publicado em 19/09/2025 às 16:05
Joe Keery como Steve Harrington em cena da quarta temporada de Stranger Things
Joe Keery como Steve Harrington em cena da quarta temporada de Stranger Things - Divulgação/Netflix

A Netflix tem um catálogo variado, mas nem sempre é fácil encontrar títulos que agradem a todas as idades. A boa notícia é que existem várias séries que combinam humor, aventura e emoção, sem deixar de lado mensagens inspiradoras e histórias cativantes.

Confira cinco opções ideais para transformar a sala de estar em uma verdadeira sessão de cinema em família:

1. Anne with an E

Baseada no clássico “Anne de Green Gables”, a série conta a história da órfã Anne Shirley, que conquista todos com sua imaginação, coragem e jeito único de ver o mundo. Um drama emocionante e cheio de lições de vida.

2. The Good Place

Uma comédia inteligente e leve que acompanha Eleanor Shellstrop após sua morte, quando ela acorda em um lugar chamado "O Bom Lugar". Divertida e reflexiva, é daquelas séries que fazem rir e pensar ao mesmo tempo.

3. Stranger Things

Misturando aventura, ficção científica e nostalgia dos anos 80, a série acompanha um grupo de crianças enfrentando situações misteriosas na pequena cidade de Hawkins. Sucesso entre adolescentes e adultos, é ótima para assistir em família.

4. Um de Nós Está Mentindo

Um suspense leve que mistura mistério e vida escolar. A trama acompanha cinco estudantes detidos após o horário de aula — mas apenas quatro saem vivos. Ideal para assistir com adolescentes que curtem séries de investigação.

5. Atypical

A história de Sam, um jovem no espectro autista em busca de independência e de sua primeira namorada. A série é emocionante, divertida e traz reflexões importantes sobre família e aceitação.

