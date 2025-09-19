5 séries da Netflix perfeitas para maratonar em família
Reunir a família para assistir a uma boa série é sempre uma ótima forma de diversão. Pensando nisso, separamos cinco produções disponíveis na Netflix
Clique aqui e escute a matéria
A Netflix tem um catálogo variado, mas nem sempre é fácil encontrar títulos que agradem a todas as idades. A boa notícia é que existem várias séries que combinam humor, aventura e emoção, sem deixar de lado mensagens inspiradoras e histórias cativantes.
Confira cinco opções ideais para transformar a sala de estar em uma verdadeira sessão de cinema em família:
1. Anne with an E
Baseada no clássico “Anne de Green Gables”, a série conta a história da órfã Anne Shirley, que conquista todos com sua imaginação, coragem e jeito único de ver o mundo. Um drama emocionante e cheio de lições de vida.
2. The Good Place
Uma comédia inteligente e leve que acompanha Eleanor Shellstrop após sua morte, quando ela acorda em um lugar chamado "O Bom Lugar". Divertida e reflexiva, é daquelas séries que fazem rir e pensar ao mesmo tempo.
3. Stranger Things
Misturando aventura, ficção científica e nostalgia dos anos 80, a série acompanha um grupo de crianças enfrentando situações misteriosas na pequena cidade de Hawkins. Sucesso entre adolescentes e adultos, é ótima para assistir em família.
4. Um de Nós Está Mentindo
Um suspense leve que mistura mistério e vida escolar. A trama acompanha cinco estudantes detidos após o horário de aula — mas apenas quatro saem vivos. Ideal para assistir com adolescentes que curtem séries de investigação.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
5. Atypical
A história de Sam, um jovem no espectro autista em busca de independência e de sua primeira namorada. A série é emocionante, divertida e traz reflexões importantes sobre família e aceitação.