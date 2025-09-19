fechar
Observatório da Tv | Notícia

Trailer da 3ª temporada de A Diplomata mostra crise na Casa Branca após morte do presidente

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 19/09/2025 às 7:05
Trailer da 3ª temporada de A Diplomata mostra crise na Casa Branca após morte do presidente
Trailer da 3ª temporada de A Diplomata mostra crise na Casa Branca após morte do presidente - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix divulgou, nesta quinta-feira (18), o aguardado trailer da 3ª temporada de A Diplomata, que chega à plataforma em 16 de outubro. A prévia antecipa um cenário político turbulento nos Estados Unidos, desencadeado pela morte inesperada do presidente. O vazio no poder leva a vice-presidente Grace Penn, interpretada por Allison Janney, ao centro das decisões que podem definir o futuro do país.

Entre tensões e conspirações, a embaixadora Kate Wyler, vivida por Keri Russell, soa o alerta de que o novo governo pode tomar medidas catastróficas. A trama promete mergulhar ainda mais fundo em disputas de poder, crises constitucionais e dilemas pessoais que desafiam alianças políticas e relações internacionais.

Desde sua estreia em 2023, A Diplomata conquistou público e crítica ao equilibrar drama político e intrigas com a vida íntima de seus personagens. A produção já coleciona cinco indicações ao Globo de Ouro e três ao Emmy, consolidando-se como uma das séries mais elogiadas da Netflix.

O elenco reúne nomes de peso como Rufus Sewell, Rory Kinnear, David Gyasi e Bradley Whitford, que volta a dividir cena com Allison Janney após o sucesso de The West Wing. A série tem como showrunner e criadora Debora Cahn, que também assina a produção executiva.

A nova temporada chega em 16 de outubro e já tem uma 4ª temporada confirmada, embora sem data de estreia definida. Para os fãs de tramas de poder e conspiração, o desfecho da 3ª temporada promete momentos intensos e surpreendentes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

5 séries da Paramount+ para você maratonar no fim de semana
Séries

5 séries da Paramount+ para você maratonar no fim de semana
K-drama "Gênio dos Desejos" ganha novo trailer; assista
Televisão

K-drama "Gênio dos Desejos" ganha novo trailer; assista

Compartilhe

Tags