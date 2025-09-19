Trailer da 3ª temporada de A Diplomata mostra crise na Casa Branca após morte do presidente
A Netflix divulgou, nesta quinta-feira (18), o aguardado trailer da 3ª temporada de A Diplomata, que chega à plataforma em 16 de outubro. A prévia antecipa um cenário político turbulento nos Estados Unidos, desencadeado pela morte inesperada do presidente. O vazio no poder leva a vice-presidente Grace Penn, interpretada por Allison Janney, ao centro das decisões que podem definir o futuro do país.
Entre tensões e conspirações, a embaixadora Kate Wyler, vivida por Keri Russell, soa o alerta de que o novo governo pode tomar medidas catastróficas. A trama promete mergulhar ainda mais fundo em disputas de poder, crises constitucionais e dilemas pessoais que desafiam alianças políticas e relações internacionais.
Desde sua estreia em 2023, A Diplomata conquistou público e crítica ao equilibrar drama político e intrigas com a vida íntima de seus personagens. A produção já coleciona cinco indicações ao Globo de Ouro e três ao Emmy, consolidando-se como uma das séries mais elogiadas da Netflix.
O elenco reúne nomes de peso como Rufus Sewell, Rory Kinnear, David Gyasi e Bradley Whitford, que volta a dividir cena com Allison Janney após o sucesso de The West Wing. A série tem como showrunner e criadora Debora Cahn, que também assina a produção executiva.
A nova temporada chega em 16 de outubro e já tem uma 4ª temporada confirmada, embora sem data de estreia definida. Para os fãs de tramas de poder e conspiração, o desfecho da 3ª temporada promete momentos intensos e surpreendentes.