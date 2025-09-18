fechar
Doramas | Notícia

K-drama "Gênio dos Desejos" ganha novo trailer; assista

Kim Woo-bin interpreta um gênio preso por mil anos que é libertado por uma mulher presa à rotina. Saiba mais sobre o k-drama e veja trailer a seguir

Por Marilia Pessoa Publicado em 18/09/2025 às 17:58
K-drama "Gênio dos Desejos"
K-drama "Gênio dos Desejos" - Divulgação/Netflix

Clique aqui e escute a matéria

"Gênio dos Desejos", da Netflix, ganhou um novo trailer nessa quarta-feira (17).

A nova prévia mostra cenas de ação do novo k-drama.

Em “Gênio dos Desejos”, o ator Kim Woo-bin estrela como um gênio que esteve confinado por um milênio dentro de uma lâmpada, incapaz de realizar qualquer pedido.

Sua liberdade chega pelas mãos de Ka-young (Suzy), uma jovem que vive de acordo com as regras rígidas de sua avó e suas próprias rotinas diárias.

Confira o trailer:

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O roteiro é assinado por Kim Eun-sook, roteirista de sucessos como Goblin: O Solitário e Grande Deus e The Glory.

Gênio dos Desejos estará disponível na Netflix a partir de 3 de outubro.

Leia também

Passageiro Acidental: Drama de sobrevivência espacial na Netflix
Netflix

Passageiro Acidental: Drama de sobrevivência espacial na Netflix
Meu Amigo Enzo: Uma jornada de vida e aprendizado sob a perspectiva de um cão
Netflix

Meu Amigo Enzo: Uma jornada de vida e aprendizado sob a perspectiva de um cão

Compartilhe

Tags