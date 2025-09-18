K-drama "Gênio dos Desejos" ganha novo trailer; assista
Kim Woo-bin interpreta um gênio preso por mil anos que é libertado por uma mulher presa à rotina. Saiba mais sobre o k-drama e veja trailer a seguir
Clique aqui e escute a matéria
"Gênio dos Desejos", da Netflix, ganhou um novo trailer nessa quarta-feira (17).
A nova prévia mostra cenas de ação do novo k-drama.
Em “Gênio dos Desejos”, o ator Kim Woo-bin estrela como um gênio que esteve confinado por um milênio dentro de uma lâmpada, incapaz de realizar qualquer pedido.
Sua liberdade chega pelas mãos de Ka-young (Suzy), uma jovem que vive de acordo com as regras rígidas de sua avó e suas próprias rotinas diárias.
Confira o trailer:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O roteiro é assinado por Kim Eun-sook, roteirista de sucessos como Goblin: O Solitário e Grande Deus e The Glory.
Gênio dos Desejos estará disponível na Netflix a partir de 3 de outubro.