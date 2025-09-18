Passageiro Acidental: Drama de sobrevivência espacial na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lançado em 22 de abril de 2021, Passageiro Acidental (Stowaway) é um drama de ficção científica dirigido por Joe Penna, conhecido por seu trabalho em Ártico (2018). O filme é estrelado por Anna Kendrick, Toni Collette, Daniel Dae Kim e Shamier Anderson, e está disponível na Netflix.

A trama acompanha uma missão de dois anos com destino a Marte, composta pela comandante Marina Barnett (Collette), o biólogo David Kim (Kim) e a médica Zoe Levenson (Kendrick). Durante a viagem, um passageiro não autorizado, Michael Adams (Anderson), é encontrado a bordo, causando danos aos sistemas de suporte à vida da nave. Com recursos limitados, a tripulação enfrenta um dilema ético e moral sobre quem deve ser sacrificado para garantir a sobrevivência dos outros.

O roteiro, escrito por Penna e Ryan Morrison, explora temas como sacrifício, sobrevivência e a natureza humana diante de situações extremas. A direção de Penna é marcada por uma abordagem minimalista, focando nas interações entre os personagens e nas tensões psicológicas que surgem em um ambiente claustrofóbico. A produção recebeu críticas mistas, com uma classificação de 75% no Rotten Tomatoes

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br