O Diabo de Cada Dia: Retrato sombrio da América rural pós-Segunda Guerra
Clique aqui e escute a matéria
Lançado em setembro de 2020 na Netflix, O Diabo de Cada Dia é uma adaptação cinematográfica do romance homônimo de Donald Ray Pollock. Dirigido por Antonio Campos, o filme se passa no interior dos Estados Unidos, entre os anos 1950 e 1960, e acompanha a vida de Arvin Russell (Tom Holland), um jovem que luta para proteger seus entes queridos em uma comunidade marcada por violência e corrupção.
A trama entrelaça diversas histórias, incluindo a de Willard Russell (Bill Skarsgård), um veterano de guerra que busca salvar sua esposa do câncer; Carl (Jason Clarke) e Sandy Henderson (Riley Keough), um casal de assassinos em série; e o pregador corrupto Preston Teagardin (Robert Pattinson). Esses personagens convergem em um cenário de fé distorcida e crueldade, refletindo as complexas relações entre religião, moralidade e vingança.
O elenco, composto por nomes como Mia Wasikowska, Sebastian Stan e Haley Bennett, entrega performances intensas que capturam a essência da narrativa sombria do filme. A direção de Campos, aliada à cinematografia de Lol Crawley, cria uma atmosfera opressiva que complementa a história. Com uma duração de 2h18min, O Diabo de Cada Dia oferece uma reflexão profunda sobre os efeitos da guerra e da fé na vida das pessoas.
Disponível na Netflix, o filme é uma opção para aqueles que apreciam dramas psicológicos complexos e bem executados.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br