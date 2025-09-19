Comédia brasileira na Netflix aborda identidade e superação no universo jurídico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O filme Uma Advogada Brilhante, dirigido por Ale McHaddo, estreou na Netflix em 19 de setembro de 2025, trazendo à tona questões de identidade e ética profissional com uma abordagem cômica.

A trama acompanha Michelle (Leandro Hassum), um advogado promissor que, após uma reestruturação em seu escritório, se vê ameaçado de demissão devido à política de equilíbrio de gênero da nova administração. Para manter seu emprego e garantir a guarda do filho, ele decide adotar a identidade de Dra. Michele, uma mulher fictícia.

O longa-metragem destaca-se por sua crítica social, abordando temas como a desigualdade de gênero no ambiente corporativo e os desafios enfrentados por profissionais que buscam ascensão em um mercado competitivo. Além disso, o filme explora a complexidade das relações familiares e a luta de um pai para manter-se presente na vida de seu filho.

Com um elenco que inclui Claudia Campolina, Bruno Garcia, Marcelo Mansfield e participações especiais de Nany People e Danilo Gentili, Uma Advogada Brilhante oferece uma narrativa envolvente que mescla humor e reflexão. A produção, que estreou nos cinemas em março de 2025, agora está disponível para os assinantes da plataforma de streaming.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br