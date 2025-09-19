Comédia brasileira na Netflix aborda identidade e superação no universo jurídico
O filme Uma Advogada Brilhante, dirigido por Ale McHaddo, estreou na Netflix em 19 de setembro de 2025, trazendo à tona questões de identidade e ética profissional com uma abordagem cômica.
A trama acompanha Michelle (Leandro Hassum), um advogado promissor que, após uma reestruturação em seu escritório, se vê ameaçado de demissão devido à política de equilíbrio de gênero da nova administração. Para manter seu emprego e garantir a guarda do filho, ele decide adotar a identidade de Dra. Michele, uma mulher fictícia.
O longa-metragem destaca-se por sua crítica social, abordando temas como a desigualdade de gênero no ambiente corporativo e os desafios enfrentados por profissionais que buscam ascensão em um mercado competitivo. Além disso, o filme explora a complexidade das relações familiares e a luta de um pai para manter-se presente na vida de seu filho.
Com um elenco que inclui Claudia Campolina, Bruno Garcia, Marcelo Mansfield e participações especiais de Nany People e Danilo Gentili, Uma Advogada Brilhante oferece uma narrativa envolvente que mescla humor e reflexão. A produção, que estreou nos cinemas em março de 2025, agora está disponível para os assinantes da plataforma de streaming.
