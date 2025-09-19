10 séries de língua inglesa que quebraram recordes de audiência na Netflix
A Netflix se consolidou como a maior plataforma de streaming do mundo, e algumas de suas séries marcaram época ao conquistar milhões de espectadores em poucas semanas. O serviço mede o sucesso de seus títulos contabilizando o total de visualizações nos primeiros 91 dias após o lançamento, o que revela quais produções realmente impactaram o público.
Entre dramas, minisséries e aventuras sobrenaturais, algumas séries se destacam por quebrar recordes históricos e se tornarem fenômenos globais. Confira a seguir as 10 séries de língua inglesa que mais chamaram atenção e entraram para o Top 10 da Netflix até hoje:
1 – Wandinha – 1ª temporada
Com 252,1 milhões de visualizações, a estreia da série estrelada por Jenna Ortega se tornou a produção de TV em inglês mais assistida da história da plataforma.
2 – Adolescência (minissérie)
A minissérie sobre os dilemas da juventude acumulou 142,6 milhões de visualizações, conquistando público e crítica.
3 – Stranger Things – 4ª temporada
O fenômeno sobrenatural da Netflix manteve seu apelo com 140,7 milhões de visualizações nesta temporada.
4 – Dahmer: Um Canibal Americano
O drama baseado em eventos reais registrou 115,6 milhões de visualizações, misturando suspense e história criminal.
5 – Bridgerton – 1ª temporada
O sucesso de época encantou com romance e drama, alcançando 113,3 milhões de visualizações.
6 – O Gambito da Rainha
A minissérie sobre xadrez e superação conquistou 112,8 milhões de espectadores, consolidando sua posição no streaming.
7 – Bridgerton – 3ª temporada
A continuação da série de época manteve o público engajado com 106 milhões de visualizações.
8 – O Agente Noturno – 1ª temporada
O thriller de espionagem acumulou 98,2 milhões de visualizações, entrando para o ranking das mais vistas.
9 – A Grande Ilusão (minissérie)
Com narrativa envolvente, a produção atingiu 98,2 milhões de visualizações, empatando com O Agente Noturno.
10 – Wandinha – 2ª temporada
Mesmo lançada recentemente, a série conquistou 95,4 milhões de visualizações e garantiu seu lugar no Top 10 histórico da Netflix.
Essas séries mostram como a Netflix consegue unir histórias envolventes, elencos fortes e estratégias de lançamento que mantêm milhões de pessoas grudadas na tela. Fenômenos como Wandinha e Stranger Things provam que o streaming continua transformando a forma de consumir entretenimento.
