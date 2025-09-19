10 séries de língua inglesa que quebraram recordes de audiência na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix se consolidou como a maior plataforma de streaming do mundo, e algumas de suas séries marcaram época ao conquistar milhões de espectadores em poucas semanas. O serviço mede o sucesso de seus títulos contabilizando o total de visualizações nos primeiros 91 dias após o lançamento, o que revela quais produções realmente impactaram o público.

Entre dramas, minisséries e aventuras sobrenaturais, algumas séries se destacam por quebrar recordes históricos e se tornarem fenômenos globais. Confira a seguir as 10 séries de língua inglesa que mais chamaram atenção e entraram para o Top 10 da Netflix até hoje:

1 – Wandinha – 1ª temporada

Com 252,1 milhões de visualizações, a estreia da série estrelada por Jenna Ortega se tornou a produção de TV em inglês mais assistida da história da plataforma.

2 – Adolescência (minissérie)

A minissérie sobre os dilemas da juventude acumulou 142,6 milhões de visualizações, conquistando público e crítica.

3 – Stranger Things – 4ª temporada

O fenômeno sobrenatural da Netflix manteve seu apelo com 140,7 milhões de visualizações nesta temporada.

4 – Dahmer: Um Canibal Americano

O drama baseado em eventos reais registrou 115,6 milhões de visualizações, misturando suspense e história criminal.

5 – Bridgerton – 1ª temporada

O sucesso de época encantou com romance e drama, alcançando 113,3 milhões de visualizações.

6 – O Gambito da Rainha

A minissérie sobre xadrez e superação conquistou 112,8 milhões de espectadores, consolidando sua posição no streaming.

7 – Bridgerton – 3ª temporada

A continuação da série de época manteve o público engajado com 106 milhões de visualizações.

8 – O Agente Noturno – 1ª temporada

O thriller de espionagem acumulou 98,2 milhões de visualizações, entrando para o ranking das mais vistas.

9 – A Grande Ilusão (minissérie)

Com narrativa envolvente, a produção atingiu 98,2 milhões de visualizações, empatando com O Agente Noturno.

10 – Wandinha – 2ª temporada

Mesmo lançada recentemente, a série conquistou 95,4 milhões de visualizações e garantiu seu lugar no Top 10 histórico da Netflix.

Essas séries mostram como a Netflix consegue unir histórias envolventes, elencos fortes e estratégias de lançamento que mantêm milhões de pessoas grudadas na tela. Fenômenos como Wandinha e Stranger Things provam que o streaming continua transformando a forma de consumir entretenimento.

