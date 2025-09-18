Séries que nasceram de livros pouco conhecidos e viraram fenômenos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em muitos casos, adaptações de livros pouco conhecidos conseguiram ultrapassar a barreira do nicho e se transformar em verdadeiros fenômenos culturais

Em muitos casos, adaptações de livros pouco conhecidos conseguiram ultrapassar a barreira do nicho e se transformar em verdadeiros fenômenos culturais.

Essas produções pegaram obras discretas das prateleiras e deram a elas uma nova vida, conquistando milhões de espectadores ao redor do mundo e até impulsionando a venda dos livros originais.

Confira algumas das séries que nasceram de obras literárias menos populares, mas ganharam projeção global após chegarem às telas:

1. Big Little Lies (2017–2019)

Baseada em: Pequenas Grandes Mentiras, de Liane Moriarty



Onde assistir: HBO Max



O livro foi bem recebido, mas longe de ser um fenômeno mundial antes da adaptação.

A série estrelada por Nicole Kidman e Reese Witherspoon levou a obra a outro patamar, transformando-a em um dos dramas mais comentados da década.

2. The Handmaid’s Tale (2017–2022)

Baseada em: O Conto da Aia, de Margaret Atwood



Onde assistir: Paramount+



Antes da adaptação, o livro de 1985 era conhecido em círculos literários, mas não tinha alcançado grandes massas.

A série da Hulu transformou a história em símbolo cultural e político, fazendo a obra voltar às listas de mais vendidos.

3. Outlander (2014–presente)

Baseada em: A Viajante do Tempo, de Diana Gabaldon



Onde assistir: Star+



A saga literária tinha fãs fiéis, mas restritos.

Foi a adaptação que a tornou mundialmente conhecida, transformando Claire e Jamie em ícones de uma mistura única entre romance, aventura e viagem no tempo.

4. Sharp Objects (2018)

Baseada em: Objetos Cortantes, de Gillian Flynn



Onde assistir: HBO Max



O livro era cultuado, mas não tinha a projeção internacional de Garota Exemplar.

A minissérie estrelada por Amy Adams trouxe destaque para a obra e consolidou Gillian Flynn como uma das autoras mais adaptadas da atualidade.

5. Normal People (2020)

Baseada em: Pessoas Normais, de Sally Rooney



Onde assistir: Star+



O romance tinha leitores dedicados, mas a adaptação televisiva foi a responsável por catapultar Sally Rooney ao estrelato mundial.

A série se tornou referência de drama romântico moderno e colocou o livro entre os mais vendidos em diversos países.

6. The Queen’s Gambit (2020)

Baseada em: O Gambito da Rainha, de Walter Tevis



Onde assistir: Netflix



Publicado em 1983, o livro sobre uma jovem prodígio do xadrez era praticamente esquecido.

A minissérie não só o resgatou como o transformou em um fenômeno global, aumentando as vendas do romance e até popularizando o jogo em escala mundial.