Séries | Notícia

Séries que nasceram de livros pouco conhecidos e viraram fenômenos

Em muitos casos, adaptações de livros pouco conhecidos conseguiram ultrapassar a barreira do nicho e se transformar em verdadeiros fenômenos culturais

Por Bruna Oliveira Publicado em 18/09/2025 às 15:51
Elisabeth Moss interpreta June, protagonista de The Handmaid's Tale
Elisabeth Moss interpreta June, protagonista de The Handmaid's Tale - Divulgação

Nem sempre os maiores sucessos da televisão vieram de best-sellers mundialmente famosos.

Essas produções pegaram obras discretas das prateleiras e deram a elas uma nova vida, conquistando milhões de espectadores ao redor do mundo e até impulsionando a venda dos livros originais.

Confira algumas das séries que nasceram de obras literárias menos populares, mas ganharam projeção global após chegarem às telas:

1. Big Little Lies (2017–2019)

Baseada em: Pequenas Grandes Mentiras, de Liane Moriarty

Onde assistir: HBO Max

O livro foi bem recebido, mas longe de ser um fenômeno mundial antes da adaptação.

A série estrelada por Nicole Kidman e Reese Witherspoon levou a obra a outro patamar, transformando-a em um dos dramas mais comentados da década.

2. The Handmaid’s Tale (2017–2022)

Baseada em: O Conto da Aia, de Margaret Atwood

Onde assistir: Paramount+

Antes da adaptação, o livro de 1985 era conhecido em círculos literários, mas não tinha alcançado grandes massas.

A série da Hulu transformou a história em símbolo cultural e político, fazendo a obra voltar às listas de mais vendidos.

3. Outlander (2014–presente)

Baseada em: A Viajante do Tempo, de Diana Gabaldon

Onde assistir: Star+

A saga literária tinha fãs fiéis, mas restritos.

Foi a adaptação que a tornou mundialmente conhecida, transformando Claire e Jamie em ícones de uma mistura única entre romance, aventura e viagem no tempo.

4. Sharp Objects (2018)

Baseada em: Objetos Cortantes, de Gillian Flynn

Onde assistir: HBO Max

O livro era cultuado, mas não tinha a projeção internacional de Garota Exemplar.

A minissérie estrelada por Amy Adams trouxe destaque para a obra e consolidou Gillian Flynn como uma das autoras mais adaptadas da atualidade.

5. Normal People (2020)

Baseada em: Pessoas Normais, de Sally Rooney

Onde assistir: Star+

O romance tinha leitores dedicados, mas a adaptação televisiva foi a responsável por catapultar Sally Rooney ao estrelato mundial.

A série se tornou referência de drama romântico moderno e colocou o livro entre os mais vendidos em diversos países.

6. The Queen’s Gambit (2020)

Baseada em: O Gambito da Rainha, de Walter Tevis

Onde assistir: Netflix

Publicado em 1983, o livro sobre uma jovem prodígio do xadrez era praticamente esquecido.

A minissérie não só o resgatou como o transformou em um fenômeno global, aumentando as vendas do romance e até popularizando o jogo em escala mundial.

