As 20 séries médicas mais marcantes da TV, segundo o The Guardian

O jornal britânico The Guardian divulgou recentemente sua seleção das 20 melhores séries médicas da história da TV, misturando clássicos que moldaram o gênero com produções mais recentes que conquistaram o público com abordagens inovadoras e temas contemporâneos.

A publicação chega em meio ao sucesso estrondoso de The Pitt, drama hospitalar lançado em 2025, que já é considerado a maior estreia do ano nos Estados Unidos.

Segundo o The Guardian, o drama hospitalar é um dos formatos mais duradouros e queridos da televisão, conseguindo se renovar a cada década. A lista inclui desde produções cult dos anos 1980 até fenômenos atuais de audiência, passando por comédias sarcásticas, séries baseadas em crimes reais e dramas intensos que discutem desde vícios a injustiças no sistema de saúde pública.

Confira as 20 melhores séries médicas da história da TV, segundo o ranking:

20. The Good Doctor – O drama sobre um jovem cirurgião autista durou sete temporadas e foi baseado em uma série sul-coreana.

19. Dr. Death – Joshua Jackson interpreta um neurocirurgião real que mutilou dezenas de pacientes.

18. Dr. Kildare – Clássico dos anos 1960 que popularizou o gênero nos EUA.

17. No Angels – Comédia britânica sobre enfermeiras que vivem entre caos profissional e pessoal.

16. Temple – Série sombria em que um médico monta uma clínica clandestina nos túneis de Londres.

15. St Elsewhere – Produção cult que contou com Denzel Washington no elenco e um final surpreendente.

14. Call the Midwife – Drama ambientado no pós-guerra, com temas como racismo e aborto.

13. Chicago Hope – Rival de ER nos anos 1990, com destaque para a atuação de Mandy Patinkin.

12. Nip/Tuck – Sátira ácida sobre cirurgias plásticas em Miami, criada por Ryan Murphy.

11. Casualty – Série mais longa do gênero, ainda em exibição desde 1986.

10. The Knick – Produção dirigida por Steven Soderbergh, ambientada em 1900 e estrelada por Clive Owen.

9. A Very Peculiar Practice – Crítica à política da saúde britânica sob o governo Thatcher.

8. Cardiac Arrest – Realismo cru sobre o sistema de saúde britânico, com roteiro de Jed Mercurio.

7. Nurse Jackie – Edie Falco vive uma enfermeira viciada em opioides em Nova York.

6. This Is Going to Hurt – Adaptação do livro de Adam Kay, retrata o esgotamento físico e mental dos médicos.

5. Grey’s Anatomy – Uma das séries mais assistidas do mundo, ainda em exibição após quase 20 anos.

4. Bodies – Série britânica tensa sobre negligência médica e conflitos éticos.

3. The Pitt – Sucesso de 2025 com Noah Wyle, ambientado em um hospital de Pittsburgh durante 15 horas intensas.

2. House – Hugh Laurie imortalizou o Dr. House, médico brilhante e viciado em Vicodin.

1. ER – Clássico absoluto criado por Michael Crichton, que revelou George Clooney e redefiniu o gênero para sempre.

A lista do The Guardian reforça a capacidade das séries médicas de emocionar, provocar reflexões e entreter ao longo das décadas, sempre adaptando suas tramas aos dilemas da sociedade contemporânea.

