fechar
Séries | Notícia

O Refúgio Atômico: Criadores de La Casa de Papel retornam à Netflix com série sobre rivalidades em um bunker de luxo

A produção espanhola mergulha em um futuro próximo marcado pela ameaça de guerra e pelo colapso das estruturas sociais

Por Bruna Oliveira Publicado em 20/09/2025 às 14:30
O Refúgio Atômico é a nova série da Netflix dos mesmos criadores de La Casa de Papel
O Refúgio Atômico é a nova série da Netflix dos mesmos criadores de La Casa de Papel - Divulgação/Netflix

Clique aqui e escute a matéria

Após o fenômeno global de La Casa de Papel, Álex Pina e Esther Martínez Lobato apresentam à Netflix seu novo projeto: O Refúgio Atômico.

A produção espanhola mergulha em um futuro próximo marcado pela ameaça de guerra e pelo colapso das estruturas sociais.

Na trama, os mais ricos encontram abrigo em uma instalação subterrânea concebida para resistir ao caos. Mas o que deveria ser sinônimo de segurança logo se transforma em palco de disputas, já que famílias com rivalidades antigas são obrigadas a conviver em um espaço confinado.

O centro da narrativa é o Kimera Underground Park, um bunker de luxo que vai além da função de abrigo.

O local abriga restaurantes, spas, academias e jardins internos, funcionando como uma verdadeira cidade subterrânea.

Ali, Max (Pau Simón), levado pelo pai para dentro do refúgio, precisa aprender a lidar com a opulência do lugar e com as tensões que crescem entre os moradores.

Enquanto o mundo externo beira o colapso, os conflitos dentro do Kimera revelam que nem mesmo a fortaleza mais sofisticada é capaz de proteger da natureza humana.

Produção e elenco

A série conta com direção de Jesús Colmenar, David Barrocal e José Manuel Cravioto, além de um time de roteiristas já familiarizado com o estilo de Pina e Lobato.

O elenco reúne ainda Alícia Falcó, Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos e Montse Guallar.

Leia também

5 séries de sucesso com estreia confirmada para 2026
estreias 2026

5 séries de sucesso com estreia confirmada para 2026
Trailer da 3ª temporada de A Diplomata mostra crise na Casa Branca após morte do presidente
A Diplomata

Trailer da 3ª temporada de A Diplomata mostra crise na Casa Branca após morte do presidente

Compartilhe

Tags