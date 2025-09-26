Shopping Patteo Olinda recebe edição especial do Festival de Dança e Cultura neste sábado (27)
Evento gratuito acontece neste sábado a partir das 16h e traz apresentações de grupos e escolas que celebram a riqueza da dança pernambucana.
Clique aqui e escute a matéria
O Shopping Patteo Olinda recebe neste sábado, 27 de setembro, o segundo dia da terceira edição do Festival de Dança e Cultura. A iniciativa, que já se tornou parte do calendário cultural da região, vai transformar a varanda panorâmica do piso L3 em um verdadeiro palco de diversidade artística.
Com apresentações gratuitas a partir das 16h, o festival promete encantar o público com a pluralidade de ritmos e estilos que representam a riqueza da dança em Pernambuco.
A programação reúne jovens talentos e companhias já reconhecidas, oferecendo um espetáculo vibrante para todas as idades.
Entre os participantes estão o Studio de Danças Recife, Studio Oito de Danças, Ballet Compaz, Grupo Soma, Colégio Damas, Studio No Passo da Dança, Studio Árabe Hannah Costa, Studio de Dança Arte em Movimento, Espaço Angélica Veloso, Dançando por Dentro, SD Ballet Thaís Lima, Mayara Narin Studio, Grupo Maktub, Nefertiti Studio de Danças, Ballet Júlya Beatriz e RG Movimentos.
"A cada edição, o Festival de Dança e Cultura se consolida como um dos eventos mais aguardados do nosso calendário. É um projeto autoral que integra um dos pilares mais importantes para o Patteo Olinda: celebrar a arte, dar visibilidade a novos talentos e transformar nosso espaço em um palco aberto à diversidade cultural”, afirma Rebeca Amado, gerente de marketing do Shopping Patteo Olinda.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O evento é gratuito e aberto ao público. A programação completa pode ser acompanhada pelo Instagram oficial do shopping: @shoppingpatteoolinda
3º Festival de Dança e Cultura – Shopping Patteo Olinda
- Data: 27 de setembro
- Horário: a partir das 16h
- Local: Varanda – Piso L3
- Entrada: gratuita