Catamaran Tours anuncia volta de passeio cultural para Ilha de Deus com novas datas no Recife
Com três datas confirmadas, o passeio para a comunidade localizada na Bacia do Pina, no Recife, retorna em parceria com a ONG Saber Viver.
O Catamaran Tours anunciou o retorno de um dos passeios mais procurados de sua programação: a visita à Ilha de Deus, comunidade localizada na Bacia do Pina, no Recife.
A experiência volta em parceria com a ONG Saber Viver e já tem três datas confirmadas: 27 de setembro, 25 de outubro e 22 de novembro, todos às 10h.
O projeto tem como objetivo valorizar cultura local e a troca de informações educativas sobre a região, oferecendo vagas tanto para o público em geral quanto para instituições de ensino.
Durante a visita, os participantes conhecem projetos sociais, mais sobre o Turismo de Base Comunitária, iniciativas locais e os desafios enfrentados pela comunidade, além de conhecer a gastronomia local.
O que inclui o roteiro
- Passeio pela Bacia do Pina
- Caminhada guiada pela Ilha
- Apresentação de frevo
- Visita ao trabalho das marisqueiras
- Centro de Artesanato
- Acompanhamento da extração de mariscos e sururu
Quanto custa?
- Crianças até 5 anos: gratuito
- Crianças de 6 a 10 anos acompanhadas de um adulto: R$ 40
- Adultos: R$ 95 por pessoa
A reserva do passeio é feita pelo WhatsApp da empresa, disponível no perfil oficial do Instagram da Catamaran Tours.