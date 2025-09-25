fechar
Catamaran Tours anuncia volta de passeio cultural para Ilha de Deus com novas datas no Recife

Com três datas confirmadas, o passeio para a comunidade localizada na Bacia do Pina, no Recife, retorna em parceria com a ONG Saber Viver.

Por Bianca Tavares Publicado em 25/09/2025 às 9:59 | Atualizado em 25/09/2025 às 10:10
Imagem do Catamaran Tours
Imagem do Catamaran Tours - Reprodução/Instgram

O Catamaran Tours anunciou o retorno de um dos passeios mais procurados de sua programação: a visita à Ilha de Deus, comunidade localizada na Bacia do Pina, no Recife.

A experiência volta em parceria com a ONG Saber Viver e já tem três datas confirmadas: 27 de setembro, 25 de outubro e 22 de novembro, todos às 10h.

O projeto tem como objetivo valorizar cultura local e a troca de informações educativas sobre a região, oferecendo vagas tanto para o público em geral quanto para instituições de ensino.

Durante a visita, os participantes conhecem projetos sociais, mais sobre o Turismo de Base Comunitária, iniciativas locais e os desafios enfrentados pela comunidade, além de conhecer a gastronomia local.

O que inclui o roteiro

  • Passeio pela Bacia do Pina
  • Caminhada guiada pela Ilha
  • Apresentação de frevo
  • Visita ao trabalho das marisqueiras
  • Centro de Artesanato
  • Acompanhamento da extração de mariscos e sururu

Quanto custa?

  • Crianças até 5 anos: gratuito
  • Crianças de 6 a 10 anos acompanhadas de um adulto: R$ 40
  • Adultos: R$ 95 por pessoa

A reserva do passeio é feita pelo WhatsApp da empresa, disponível no perfil oficial do Instagram da Catamaran Tours.

