Catamaran Tours anuncia volta de passeio cultural para Ilha de Deus com novas datas no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com três datas confirmadas, o passeio para a comunidade localizada na Bacia do Pina, no Recife, retorna em parceria com a ONG Saber Viver.

Clique aqui e escute a matéria

O Catamaran Tours anunciou o retorno de um dos passeios mais procurados de sua programação: a visita à Ilha de Deus, comunidade localizada na Bacia do Pina, no Recife.

A experiência volta em parceria com a ONG Saber Viver e já tem três datas confirmadas: 27 de setembro, 25 de outubro e 22 de novembro, todos às 10h.

O projeto tem como objetivo valorizar cultura local e a troca de informações educativas sobre a região, oferecendo vagas tanto para o público em geral quanto para instituições de ensino.

Durante a visita, os participantes conhecem projetos sociais, mais sobre o Turismo de Base Comunitária, iniciativas locais e os desafios enfrentados pela comunidade, além de conhecer a gastronomia local.

O que inclui o roteiro

Passeio pela Bacia do Pina

Caminhada guiada pela Ilha

Apresentação de frevo

Visita ao trabalho das marisqueiras

Centro de Artesanato

Acompanhamento da extração de mariscos e sururu

Quanto custa?

Crianças até 5 anos: gratuito

gratuito Crianças de 6 a 10 anos acompanhadas de um adulto: R$ 40

R$ 40 Adultos: R$ 95 por pessoa

A reserva do passeio é feita pelo WhatsApp da empresa, disponível no perfil oficial do Instagram da Catamaran Tours.