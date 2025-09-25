fechar
Filmes | Notícia

‘O Agente Secreto’ lota sessão especial no 35º Cine Ceará

Filme de Kleber Mendonça Filho, escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026, esgota ingressos em minutos no Cineteatro São Luiz.

Por Bianca Tavares Publicado em 25/09/2025 às 8:37 | Atualizado em 25/09/2025 às 8:40
Imagem do filme O Agente Secreto
Imagem do filme O Agente Secreto - Divulgação/Instagram @oagentesecreto_filme

O fenômeno O Agente Secreto, novo longa de Kleber Mendonça Filho, segue conquistando público e crítica.

O filme foi exibido nesta quarta-feira (24), às 19h, durante o 35º Cine Ceará, em sessão especial no histórico Cineteatro São Luiz, em Fortaleza.

Os ingressos gratuitos se esgotaram em poucos minutos, comprovando a força da obra, que já desponta como um dos principais lançamentos do cinema brasileiro em 2025.

Filme brasileiro na corrida pelo Oscar

Selecionado para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2026, O Agente Secreto participou na mostra Exibições Especiais, fora da competição do festival.

A sessão foi marcada pelo tom de celebração, destacando a importância do longa na atual temporada do cinema nacional.

Elenco prestigiou sessão em Fortaleza

O evento contou com a presença de boa parte do elenco, incluindo a pernambucana Hermila Guedes, as atrizes Alice Carvalho e Laura Lufesi, além dos cearenses Geane Albuquerque e Robério Diógenes.

