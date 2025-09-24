"Wicked: Parte II": Confira o último trailer do filme das Bruxas de Oz
A segunda parte de Wicked tem estreia marcada para o dia 20 de novembro e a Universal Pictures lançou o último trailer antes da chegada nas telonas.
Nesta quarta-feira (24), a Universal Pictures divulgou o último trailer do filme "Wicked: Parte II" (Wicked: For Good), a sequência de filmes das Bruxas de Oz.
Uma das maiores adaptações da obra "O Mágico de Oz", o longa-metragem promete ser um sucesso garantido, com a presença marcada das atrizes Cynthia Erivo e Ariana Grande, além do elenco de peso composto por Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo) Jonathan Bailey (Bridgerton e Jurassic World: Recomeço), Jeff Goldblum, entre outros. Confira o trailer no final da matéria!
A produção ficou por conta, mais uma vez, de Marc Platt, vencedor do Tony e do Emmy, ao lado de David Sonte.
A versão dublada também chegará nas telonas, com o ilustre trabalho das atrizes Myra Ruiz (Elphaba) e Fabi Bang (Glinda), que levam a magia de Oz para os teatros brasileiros.
Sobre o que é o filme?
Para quem não lembra, ou ainda não assistiu a parte um, o filme conta a segunda parte da história das bruxas de Oz, Elphaba e Glinda, que terminaram em maus termos no último longa. Agora chamada de Bruxa do Oeste, Elphaba vive no exílio e se esconde na floresta de Oz, pronta para continuar sua luta ao lado dos animais silenciados e revelar a farsa do mágico.
Já Glinda conseguiu tudo o que queria - ou quase tudo. Virou o símbolo da Bondade para o reino, está ao lado do príncipe desejado e vive no palácio da Cidade das Esmeraldas.
*“Wicked: Parte II” é baseado no musical que marcou toda uma geração, com música e letras do lendário compositor e letrista vencedor do Grammy e do Oscar, Stephen Schwartz, e libreto de Winnie Holzman, inspirado no best-seller de Gregory Maguire. O roteiro é assinado por Winnie Holzman e Winnie Holzman & Dana Fox. A trilha sonora foi composta por John Powell & Stephen Schwartz, com música e letras de Stephen Schwartz.
Wicked: Parte 2 | Trailer Final Oficial (Universal Pictures) - HD