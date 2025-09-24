fechar
Filmes | Notícia

"Wicked: Parte II": Confira o último trailer do filme das Bruxas de Oz

A segunda parte de Wicked tem estreia marcada para o dia 20 de novembro e a Universal Pictures lançou o último trailer antes da chegada nas telonas.

Por Bianca Tavares Publicado em 24/09/2025 às 10:35
Imagem da esquerda para direita: Ariana Grande como Glinda e Cynthia Erivo como Elphaba em Wicked: Parte II
Imagem da esquerda para direita: Ariana Grande como Glinda e Cynthia Erivo como Elphaba em Wicked: Parte II - Giles Keyte/Universal Pictures

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quarta-feira (24), a Universal Pictures divulgou o último trailer do filme "Wicked: Parte II" (Wicked: For Good), a sequência de filmes das Bruxas de Oz.

Uma das maiores adaptações da obra "O Mágico de Oz", o longa-metragem promete ser um sucesso garantido, com a presença marcada das atrizes Cynthia Erivo e Ariana Grande, além do elenco de peso composto por Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo) Jonathan Bailey (Bridgerton e Jurassic World: Recomeço), Jeff Goldblum, entre outros. Confira o trailer no final da matéria!

A produção ficou por conta, mais uma vez, de Marc Platt, vencedor do Tony e do Emmy, ao lado de David Sonte.

Leia Também

A versão dublada também chegará nas telonas, com o ilustre trabalho das atrizes Myra Ruiz (Elphaba) e Fabi Bang (Glinda), que levam a magia de Oz para os teatros brasileiros.

Sobre o que é o filme?

Divulgação/Universal Pictures
Imagem de Elphaba e Glinda em Wicked: Parte II - Divulgação/Universal Pictures

Para quem não lembra, ou ainda não assistiu a parte um, o filme conta a segunda parte da história das bruxas de Oz, Elphaba e Glinda, que terminaram em maus termos no último longa. Agora chamada de Bruxa do Oeste, Elphaba vive no exílio e se esconde na floresta de Oz, pronta para continuar sua luta ao lado dos animais silenciados e revelar a farsa do mágico.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Glinda conseguiu tudo o que queria - ou quase tudo. Virou o símbolo da Bondade para o reino, está ao lado do príncipe desejado e vive no palácio da Cidade das Esmeraldas.

*“Wicked: Parte II” é baseado no musical que marcou toda uma geração, com música e letras do lendário compositor e letrista vencedor do Grammy e do Oscar, Stephen Schwartz, e libreto de Winnie Holzman, inspirado no best-seller de Gregory Maguire. O roteiro é assinado por Winnie Holzman e Winnie Holzman & Dana Fox. A trilha sonora foi composta por John Powell & Stephen Schwartz, com música e letras de Stephen Schwartz.

Wicked: Parte 2 | Trailer Final Oficial (Universal Pictures) - HD

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
"A História do Som", com Paul Mescal e Josh O'Connor, estreia na 49ª Mostra de São Paulo
CINEMA

"A História do Som", com Paul Mescal e Josh O'Connor, estreia na 49ª Mostra de São Paulo

Compartilhe

Tags