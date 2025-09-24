fechar
Celebridades | Notícia

MC Poze quebra o silêncio após convocação para depor em CPI

Depois de ter o carro roubado na última semana, o cantor MC Poze do Rodo desabafou com seus seguidores sobre a investigação do seu carro roubado.

Por Bianca Tavares Publicado em 24/09/2025 às 9:27
Imagem de MC Poze do Rodo
Imagem de MC Poze do Rodo - Reprodução/Instagram

O MC Poze do Rodo foi convidado para prestar depoimento pela Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) após uma investigação sobre o roubo de um carro de luxo do cantor, que aconteceu na última semana, e foi devolvido sem a participação de policiais.

Depois de receber a notícia, o cantor não deixou de se pronunciar para os seus fãs.

“Aqui, você é roubado e ainda tem que ir lá prestar depoimento. País da sacanagem. Perseguição descarada. Chega a ser engraçado o tempo que eles têm para isso. É uma palhaçada só. Me deixem em paz no meu canto com minha família, vão arrumar o que fazer”, contou.

"É importante a CPI saber como o carro voltou. Eu mesmo já tive o carro subtraído e não tive essa certeza (de que seria devolvido). Na verdade, meu carro nem voltou", afirmou o deputado estadual Alexandre Knoploch (PL) que pediu a investigação do cantor.

Em desabafo, o rapper afirmou que se sente perseguido. 

“[…] Eu dou um passo ali, eles me chamam para ir lá depor. Eu não posso viver, não. Dá um tempo. Vão atrás de quem vocês verdadeiramente têm que ir”, compartilhou.

