MC Poze quebra o silêncio após convocação para depor em CPI
Depois de ter o carro roubado na última semana, o cantor MC Poze do Rodo desabafou com seus seguidores sobre a investigação do seu carro roubado.
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O MC Poze do Rodo foi convidado para prestar depoimento pela Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) após uma investigação sobre o roubo de um carro de luxo do cantor, que aconteceu na última semana, e foi devolvido sem a participação de policiais.
Depois de receber a notícia, o cantor não deixou de se pronunciar para os seus fãs.
“Aqui, você é roubado e ainda tem que ir lá prestar depoimento. País da sacanagem. Perseguição descarada. Chega a ser engraçado o tempo que eles têm para isso. É uma palhaçada só. Me deixem em paz no meu canto com minha família, vão arrumar o que fazer”, contou.
"É importante a CPI saber como o carro voltou. Eu mesmo já tive o carro subtraído e não tive essa certeza (de que seria devolvido). Na verdade, meu carro nem voltou", afirmou o deputado estadual Alexandre Knoploch (PL) que pediu a investigação do cantor.
Em desabafo, o rapper afirmou que se sente perseguido.
“[…] Eu dou um passo ali, eles me chamam para ir lá depor. Eu não posso viver, não. Dá um tempo. Vão atrás de quem vocês verdadeiramente têm que ir”, compartilhou.