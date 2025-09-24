fechar
Celebridades | Notícia

Maíra Cardi passa susto após ventania quebrar vidros da casa

A influenciadora Maíra Cardi, grávida pela segunda vez, revelou um momento que deixou os fãs assustados; saiba o que aconteceu com a empresária.

Por Bianca Tavares Publicado em 24/09/2025 às 8:50
Imagem de Maíra Cardi
Imagem de Maíra Cardi - Reprodução/Instagram

Grávida pela segunda vez, Maíra Cardi relatou que passou por um momento assustador na casa onde vive com sua primeira filha e o marido Thiago Nigro.

Durante uma ventania, os vidros da casa estilhaçaram bem próximo à influenciadora.

“Quando percebi que estava trepidando muito a cortina, abri a persiana para ver o que estava acontecendo lá fora, e o vidro estourou e veio com tudo. Fiquei morrendo de medo. A casa é toda de vidro, eu não sabia para onde ir. Fiquei apavorada”, compartilhou Maíra nas redes sociais.

A mãe de Eloáh e Sophia também afirmou que está preocupada com o futuro da família, que está passando por uma reforma da nova casa adquirida por eles.

“Fui lá na obra hoje e, cara, a obra está muito longe de ficar pronta. Acho que a Eloáh vai nascer e não vai ter casa nova. E o nosso contrato dessa casa de aluguel já venceu e a gente vai ter que sair. Eu não sei para onde a gente vai”, contou.

