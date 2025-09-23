Cantor D4vd rompe contrato e sai de imóvel após corpo de adolescente ser encontrado em seu carro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

D4vd rompe contrato de US$ 20 mil por mês e sai de imóvel em Hollywood depois do corpo de Celeste Rivas ser encontrado em seu carro.

Após o corpo de uma adolescente de 15 anos ser encontrado em um carro registrado no nome do cantor D4vd, o artista decidiu encerrar o contrato de aluguel em Hollywood e procurar uma nova casa.

Entenda os detalhes do caso que tomou conta da internet nos útlimos dias.

O caso

No dia 8 de setembro, o corpo de Celeste Rivas foi localizado no porta-malas de um Tesla vinculado a D4vd, próximo a uma residência que havia sido alvo de busca e apreensão pela polícia.

O imóvel havia sido alugado em fevereiro de 2024, mesmo mês em que Celeste desapareceu pela primeira vez. A jovem chegou a retornar para casa na época, mas voltou a desaparecer em maio.

Segundo informações do UOL, o contrato de aluguel, em torno de US$ 20 mil por mês, estava no nome de Josh Marshall, empresário do cantor. Conforme Mladen Trifunovic contou ao Daily Mail, a rescisão ocorreu por “circunstâncias” ligadas ao caso.

"Eles vão se mudar essa semana, o carreto da mudança vai chegar em breve. Tudo foi um grande choque, ainda estou tentando processar tudo. Estou ansioso para que essa história se encerre, é muito perturbador", disse.

Novidades da investigação

Apesar da busca e apreensão, D4vd não foi indiciado pela polícia. O caso ganhou repercussão e levantou rumores, inclusive pela declaração da mãe de Celeste, que afirmou que a filha se relacionava com um rapaz chamado David. Segundo ela, os dois tinham uma tatuagem idêntica no dedo indicador, com a inscrição “Shhh...”.

Após a descoberta do corpo, um show do cantor foi cancelado. Ele também já estava confirmado como atração oficial no Lollapalooza 2026, no Brasil, no entanto, a programação pode ser alterada com novas investigações.