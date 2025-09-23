fechar
Celebridades | Notícia

Cantor D4vd rompe contrato e sai de imóvel após corpo de adolescente ser encontrado em seu carro

D4vd rompe contrato de US$ 20 mil por mês e sai de imóvel em Hollywood depois do corpo de Celeste Rivas ser encontrado em seu carro.

Por Bianca Tavares Publicado em 23/09/2025 às 10:43
Imagem do cantor D4vd
Imagem do cantor D4vd - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Após o corpo de uma adolescente de 15 anos ser encontrado em um carro registrado no nome do cantor D4vd, o artista decidiu encerrar o contrato de aluguel em Hollywood e procurar uma nova casa.

Entenda os detalhes do caso que tomou conta da internet nos útlimos dias.

O caso

No dia 8 de setembro, o corpo de Celeste Rivas foi localizado no porta-malas de um Tesla vinculado a D4vd, próximo a uma residência que havia sido alvo de busca e apreensão pela polícia.

O imóvel havia sido alugado em fevereiro de 2024, mesmo mês em que Celeste desapareceu pela primeira vez. A jovem chegou a retornar para casa na época, mas voltou a desaparecer em maio.

Leia Também

Segundo informações do UOL, o contrato de aluguel, em torno de US$ 20 mil por mês, estava no nome de Josh Marshall, empresário do cantor. Conforme Mladen Trifunovic contou ao Daily Mail, a rescisão ocorreu por “circunstâncias” ligadas ao caso.

"Eles vão se mudar essa semana, o carreto da mudança vai chegar em breve. Tudo foi um grande choque, ainda estou tentando processar tudo. Estou ansioso para que essa história se encerre, é muito perturbador", disse.

Novidades da investigação

Apesar da busca e apreensão, D4vd não foi indiciado pela polícia. O caso ganhou repercussão e levantou rumores, inclusive pela declaração da mãe de Celeste, que afirmou que a filha se relacionava com um rapaz chamado David. Segundo ela, os dois tinham uma tatuagem idêntica no dedo indicador, com a inscrição “Shhh...”.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Após a descoberta do corpo, um show do cantor foi cancelado. Ele também já estava confirmado como atração oficial no Lollapalooza 2026, no Brasil, no entanto, a programação pode ser alterada com novas investigações.

Leia também

Margareth Serrão, mãe de Virginia, irá desfilar no Carnaval 2026
Celebridades

Margareth Serrão, mãe de Virginia, irá desfilar no Carnaval 2026
Camila Queiroz pode voltar a trabalhar com Walcyr Carrasco: "Fase de negociações"
Celebridades

Camila Queiroz pode voltar a trabalhar com Walcyr Carrasco: "Fase de negociações"

Compartilhe

Tags